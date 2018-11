Gloria Guida torna in tv in forma a 62 anni: “Non ho mai fatto lifting, la verità”

Gloria Guida torna in tv in forma smagliante: “Non ho mai ricorso alla chirurgia estetica”

Gloria Guida torna in tv su Rai Tre con il programmaLe Ragazze. Si tratta di una trasmissione femminile, che vedrà in onda ben sei puntate. La conduttrice fa il suo ritorno in forma smagliante. Sono in tanti, infatti, coloro che si dicono convinti del fatto che anche lei abbia ricorso alla chirurgia estetica. Nel corso dell’intervista per il settimanale Gente, Gloria decide di smentire il tutto. La moglie di Johnny Dorelli gode di una bellezza tutta naturale. Sarebbe impossibile per lei affidarsi a qualche ritocchino. La conduttrice precisa che il lifting le fa paura. Ma non solo, non potrebbe neanche effettuare delle punturine di vitamine e acido ialuronico, poiché gonfierebbe in quanto allergica. Dunque, nessun ritocchino estetico per Gloria, la quale si mostra come una bellezza naturale. Arriva anche una battura sarcastica al riguardo: “Poi si vedono certi mostri in giro”. La conduttrice probabilmente si riferisce a tutti coloro che hanno utilizzato troppo la chirurgia estetica.

Gloria Guida si ritiene fortunata: “Ecco perché non ho bisogno della chirurgia estetica”

Una bellezza tutta naturale quella di Gloria Guida. La conduttrice spiega al pubblico che è stata, in realtà, abbastanza fortunata. Infatti, dichiara di aver ereditato dalla mamma gli zigomi alti e la pelle elastica. L’unico trattamento a cui si sottopone è la luce pulsata. Oltre questo, conduce una vita sana, senza fumo e alcol. Non solo, pratica anche molta attività fisica per tenere allenati i muscoli. Ora dal 28 ottobre la vedremo finalmente tornare in televisione nel ruolo di conduttrice. Ad appoggiarla in questa nuova esperienza c’è proprio Johnny. Solitamente l’attore la dissuade da accettare nuovi impegni. La stessa Gloria rivela che Dorelli preferisce averla sempre a casa con lui. Questa volta, però, è molto contento di vederla tornate in tv.

Gloria Guida e il rapporto con Johnny Dorelli: un amore che dura da 39 anni

A 62 anni, Gloria torna in televisione in grandissima forma. Nonostante i 19 anni di differenza con Johnny, la loro storia procede a gonfie vele. La conduttrice si prende sempre cura di lui e quest’ultimo cerca di essere sempre molto attivo. La conduttrice da 39 anni è legata a Johnny, da cui non si è mai separata.