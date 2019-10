Gloria Guida parla della trasmissione Le Ragazze: “È il mio gioiello”

Gloria Guida, questa sera il debutto su Rai 3 con il programma Le Ragazze

Gloria Guida questa sera tornerà in tv con la terza edizione del programma di Rai 3 Le Ragazze che, per quest’anno subirà un notevole cambiamento: andrà in onda ogni sabato in prima serata. Come sicuramente si può intendere dal nome, l’argomento centrale del programma riguarda le donne. Nel corso de Le Ragazze vengono raccontate le vite di donne note o poco note appartenenti a diverse generazioni. Queste donne narrano la loro esistenza senza inserirne nessun filtro. Insomma si mettono ‘a nudo’ e si fanno conoscere per quelle che sono per davvero. Come per ogni programma anche Le Ragazze è stato presentato mediante una conferenza stampa e per l’occasione Gloria Guida ha rilasciato qualche dichiarazione a TvBlog.

Gloria Guida: “Le Ragazze è il mio gioiello”. La conduttrice è già pronta per una quarta edizione

La presentatrice ha rivelato di essere molto legata a questa trasmissione che spera abbia un continuo. La conduttrice si è detta molto soddisfatta e per lei questo programma tutto al femminile è il suo ‘gioiello‘. Lei non lo abbandonerebbe mai ed è già pronta per una eventuale quarta edizione. Del resto, lei stessa tempo fa ammise che il programma le ha donato grande coraggio e che tramite le storie delle donne che ha incontrato ha imparato davvero molto. La cosa interessante di questa trasmissione è che si occupa di personaggi femminili appartenenti a varie epoche, dagli anni Venti in poi. Per esempio, questa sera si partirà con una ‘ragazza’ degli anni ’40, Liliana Del Monte; si proseguirà con Lina Sotis e Fernanda dell’Acqua, appartenenti agli anni ’60; si continuerà con Marisa Laurito e Adriana Valles (anni ’70) e si concluderà la serata con Deborah Tramentozzi, una ragazza impegnata nel mondo dell’arte che appartiene ai giorni nostri. Dunque, si prevede una puntata molto corposa e stimolante.

Gloria Guida, la storia che l’ha emozionata di più? Quella di Valeria Imbrogno

Una delle storie di vita che ha colpito di più Gloria Guida è stata sicuramente quella di Valeria Imbrogno, la fidanzata di dj Fabo. A Tvblog infatti ha rivelato: “Mi sono molto molto emozionata con dj Fabo, che immagino conosciate la sua storia, perché questa donna, questa compagnia che lui ha avuto, ha avuto una forza incredibile nello stare vicino a questo in ragazzo in quelle condizioni e aiutandolo all’eutanasia. Praticamente lei lo ha accompagnato in Svizzera a morire e quindi per questa storia, anche mentre la giravo, ho avuto un attimo di sbandamento, un attimo dove mi sono fermata e poi ho mandato giù, ho fatto un respirone e ho ripreso, però è una bellissima storia di grande amore, che manca in questo mondo purtroppo, l’amore vero”.