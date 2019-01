Gloria Guida torna con la seconda stagione de Le Ragazze: l’attrice emozionata

Gloria Guida a Domenica In emozionata: la moglie di Johnny Dorelli torna in tv con Le Ragazze

Gloria Guida a Domenica In mostra tutta la sua emozione per la prima puntata della seconda stagione de Le Ragazze. L’attrice, attraverso un’intervista con Mara Venier, ricorda il ritorno ufficiale della trasmissione sulle donne in prima serata. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice torna con questa prima puntata questa sera, 20 gennaio. Gloria non è solo emozionata per questa serata, ma anche perché si trova di fronte a Mara per un’intervista. L’attrice confessa di sentirsi come se non fosse mai stata prima in una situazione del genere. La Venier, con qualche battuta ironica, tenta di mettere a suo agio la collega. Grazie alla complicità di Mara, con cui ha condiviso in passato diversi provini, Gloria riesce a lasciarsi andare. La conduttrice ricorda che stasera nuove storie riusciranno ad appassionare proprio tutti. Diverse donne sono pronte a rivelare, sul piccolo schermo, alcuni dettagli importanti della loro vita. La Guida anticipa che sono tutte storie pazzesche e commoventi, raccontate da donne belle sia dentro che fuori.

Parte la seconda stagione de Le Ragazze con Gloria Guida: la conduttrice pensa ai 40 anni d’amore con Johnny Dorelli

Grande emozione per Gloria trovarsi di fronte a Mara, con cui avrebbe voluto costruire un’amicizia. Tra loro c’è molta simpatia, ma non hanno mai instaurato un rapporto. Nel frattempo, la Venier racconta al pubblico come l’attrice sia stata brava a mantenere la sua vita privata al sicuro. La conduttrice sottolinea che la sua collega, nonostante la sua storia d’amore con il noto Johnny Dorelli, è ha dimostrato di essere una persona riservata. Infatti, nel corso della sua carriera, Gloria è riuscita a mantenere privato tutto ciò che riguardava la sua sfera personale. Da ben 40 anni è legata a Johnny, conosciuto proprio sul set. A fare la prima mossa ci ha pensato proprio Gloria e da quel giorno non si sono più separati.

Gloria Guida e Johnny Dorelli uniti da 40 anni: una bellissima storia d’amore

Una lunga e bellissima storia d’amore quella che unisce Gloria e Johnny, che hanno deciso di rendere ufficiale il loro amore convolando a nozze. Sono tanti 40 anni, ma per la coppia sono volati. Proprio questo dettaglio fa capire all’attrice che tra loro non c’è mai stata stanchezza. Il pubblico non può non apprezzare l’intervista di Gloria, che stasera torna con Le Ragazze.