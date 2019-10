Giusy Buscemi di nuovo mamma: è nato il secondo figlio dell’attrice

È nato il secondo figlio di Giusy Buscemi e Jan Michelini

Fiocco azzurro per Giusy Buscemi e il marito Jan Michelini. È nato il secondo figlio dell’ex Miss Italia e del regista. L’annuncio è arrivato su Instagram dalla stessa neo mamma, che ha condiviso un tenero scatto del secondogenito, al quale è stato dato il nome di Pietro Maria. Come rivela l’immagine – che potete trovare più in basso – il piccolo è nato lo scorso 5 ottobre ed è stato battezzato subito. Giusy e Jan sono già genitori di Caterina Maria nata nei primi mesi del 2018. Per amore della sua famiglia, la Buscemi ha messo da parte la sua carriera da attrice. Dopo il grande successo de Il Paradiso delle Signore – che ha abbandonato dopo le prime due stagioni – ha scelto di dedicarsi principalmente al marito e ai figli, che per ora restano la sua priorità.

Giusy Buscemi e il marito: una vita lontana dal gossip

La gravidanza e il parto, così come il matrimonio con Jan Michelini, sono stati vissuti nel massimo riserbo dalla giovane, classe 1993. La Buscemi – nonostante il successo in tv – preferisce non alimentare gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata. Un modo di fare che condivide con Jan, regista di fiction famose quali Un passo dal cielo, I Medici, Don Matteo. Proprio sul set di quest’ultima serie Michelini ha incontrato la Buscemi, che ricopriva il ruolo di Assuntina, la figlia del Maresciallo Cecchini.

Giusy Buscemi sogna di avere otto figli col marito

In una vecchia intervista Giusy Buscemi ha ammesso di volere una famiglia molto numerosa, con almeno otto figli. Riuscirà nell’impresa? Intanto tanti auguri per la nascita del piccolo Pietro Maria!