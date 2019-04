Giusy Buscemi di nuovo incinta: secondo figlio per l’attrice

Giusy Buscemi aspetta il secondo figlio dal marito Jan Michelini

Si allarga la famiglia di Giusy Buscemi e Jan Michelini. L’ex Miss Italia ha annunciato su Instagram di aspettare il secondo figlio. La siciliana ha comunicato la lieta notizia in modo originale, indossando una t-shirt di Zara della linea Premaman. L’attrice ha ammesso di aver rinunciato a un nuovo impegno televisivo per dedicarsi ad un’altra stagione, decisamente più bella e importante. E, per la precisione, una stagione numero due visto che Giusy è già mamma di una bambina nata lo scorso anno. La nuova gravidanza è arrivata un anno dopo la prima: un dettaglio che non stupisce più di tanto chi conosce bene l’ex protagonista de Il Paradiso delle Signore. La Buscemi ha sempre desiderato essere una mamma giovane e avere tanti figli e accanto al marito Jan, di professione regista, il suo sogno sta diventando realtà!

Il messaggio di Giusy Buscemi nel giorno del suo compleanno

“In questo periodo avrei dovuto iniziare una nuova serie televisiva…ma la vita è meravigliosamente imprevedibile e ci ha regalato Unua seconda stagione piena di suspence, emozioni e colpi di scena! Una stagione che durerà per sempre… quindi #waitingforseasontwo”, ha scritto Giusy Buscemi su Instagram, ricevendo in pochi minuti decine e decine di like e commenti. Giusy ha scelto un giorno particolare per annunciare la sua seconda gravidanza, ovvero quello del suo compleanno.

Giusy Buscemi e Jan Michelini hanno già una figlia

Giusy Buscemi è già mamma di Caterina Maria, nata a febbraio 2018. La gravidanza e il parto, così come il matrimonio con Jan Michelini, sono stati vissuti nel massimo riserbo. La Buscemi – nonostante il successo in tv- preferisce non alimentare gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata. Un modo di fare che condivide con Jan, regista di fiction affermate quali Un passo dal cielo, I Medici, Don Matteo. Proprio sul set di quest’ultima serie Michelini ha incontrato la Buscemi, che ricopriva il ruolo di Assuntina, la figlia del Maresciallo Cecchini.