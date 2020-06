Giuseppe Zeno e Margareth Made: secondo figlio in arrivo

Margareth Made incinta: secondo figlio dal marito Giuseppe Zeno

Si allarga la famiglia di Margaret Made e Giuseppe Zeno. La coppia di attori ha annunciato su Instagram di essere in attesa del secondo figlio. Entrambi, sui rispettivi profili social, hanno condiviso un tenero scatto dell’attrice e modella che mette in mostra il pancione. Per Margareth e Giuseppe – sposati dal 2016 – si tratta del secondo figlio dopo Angelica, nata nel 2017. La star di Baaria nonché ex concorrente di Ballando con le Stelle è al settimo mese di gravidanza. Dunque il parto è previsto per la fine dell’estate: al momento i futuri genitori bis non hanno ancora rivelato se sono in attesa di un maschietto o se si tratta di un’altra femminuccia.

Le parole di Margareth Made e Giuseppe Zeno sulla seconda gravidanza

“Dicono che il 3 sia il numero perfetto, nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?”, ha scritto Giuseppe Zeno su Instagram. “Benvenuto giugno! Baby numero 2 in arrivo”, ha invece fatto sapere Margareth Made. Al momento la coppia si sta godendo la vita casalinga visto che a causa del Coronavirus tutte le produzioni televisive e cinematografiche sono state bloccate.

Giuseppe Zeno e il colpo di fulmine per Margareth Made

Quella tra Giuseppe Zeno e Margareth Made è una storia davvero romantica: l’attore napoletano si è innamorato della moglie guardandola al cinema, nel film Baaria. Una volta conosciuta grazie ad amici in comune ha fatto di tutto per conquistarla riuscendo nell’impresa. Da anni Giuseppe e Margareth formano una delle coppie più solide e innamorate del mondo dello spettacolo italiano.