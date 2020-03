Giuseppe Salsetta diventa papà: l’ex di Amici felicissimo, poi confessione su Maria

Amici, Giuseppe Salsetta papà: l’annuncio del cantante

A parlare è Giuseppe Salsetta, ex di Amici di Maria De Filippi che ricorderete senz’altro, visto che ha fatto pare dell’edizione vinta da Marco Carta, una delle più discusse e seguite della storia del talent show di Canale 5. A Vero Tv il cantante ha confessato che presto diventerà papà: “Non ho mai provato in vita mia un’emozione così forte – queste le sue parole cariche di entusiasmo –. Io e mia moglie Carmela ci siamo sposati l’estate scorsa. La visita della cicogna non era in programma così presto, pochi mesi dopo il matrimonio. è stata una meravigliosa sorpresa per entrambi. È un maschietto – ha poi aggiunto – e nascerà a maggio, non vedo l’ora”. Dichiarazioni cariche d’entusiasmo, quelle dell’ex Amico di Maria De Filippi, che ha anche parlato di come ha scoperto la bella notizia.

Giuseppe e Carmela genitori: l’ex di Amici racconta come lo hanno scoperto

“L’abbiamo scoperto insieme – così ha raccontato Giuseppe il momento più bello della sua vita – mentre eravamo in vacanza. Carmela non si sentiva particolarmente bene. Pensavamo fosse stanchezza, il caldo o semplicemente stress. Tra i vari accertamenti a cui si è sottoposta abbiamo deciso di fare anche il test di gravidanza. Che botta di adrenalina quando abbiamo visto che il risultato era positivo!”. E la nascita del piccoletto va ad aggiungersi a un momento assai positivo per il cantante che infatti ha annunciato l’uscita del suo secondo album a maggio e del primo singolo estratto il 6 marzo.

Salsetta ricorda i bei tempi di Amici e Maria De Filippi: “Devi stringere i denti”

Salsetta sa quanto Amici lo ha aiutato, e durante l’intervista di Luigi Miliucci si è proprio soffermato sul talent show e sul suo rapporto con Maria De Filippi. “Mi ha fatto crescere tanto artisticamente – queste le parole del cantante sul programma –, mi ha insegnato a dominare il palco, mi ha dato sicurezza in me stesso, ma soprattutto mi ha fatto crescere umanamente. Lì dentro – ha poi aggiunto – sei tu contro tutti, allora devi per forza stringere i denti e andare avanti”. Cos’ha apprezzato di Maria? “La straordinaria serenità che era in grado di trasmettere quando mi parlava, anche nei momenti in cui vedevo tutto nero. Continuo a seguire, con interesse, le sue trasmissioni e spero un giorno di poterla riabbracciare”. Nel frattempo, caro Giuseppe, tanti auguri! A te e a Carmela!