Giuseppe Giofrè è tornato all’ovile di Amici, il programma che lo ha lanciato. Una tappa temporanea visto che i suoi impegni sono principalmente in America, dove volerà terminati gli impegni in Italia. Negli Usa ha sfondato (basti pensare che di lui c’è una pagina Wikipedia in inglese ma non in italiano). Intervistato da Vanity Fair, il danzatore si è raccontato a ruota libera, parlando dell’esperienza in qualità di giudice del popolare talent show di Canale Cinque, di Maria De Filippi, di Stefano De Martino e di tanti altri argomenti. Anche dell’amore.

Per prima cosa, a differenza di quanto si crede, oggi Giofrè ha il cuore libero. “Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene…“, ha spiegato. Capitolo De Filippi. Per Giofrè la conduttrice pavese è una seconda madre: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa”.

E guai a dire che tornare nel programma sia un passo indietro: “Perché? Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. É un ritorno momentaneo alle origini… In Italia torno solo per Maria”. Quando gli si domanda se la De Filippi, privatamente, è come la si vede, la risposta di Giofrè è tanto rapida quanto spontanea: “Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie“.

“Maria De Filippi ti legge dentro”

Secondo Giuseppe ‘Queen Mary’ non ha difetti ma solo pregi. Il più grande è “che riesce a capire una persona fino in fondo, “ti legge dentro”. “Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande”, ha puntualizzato.

Il cambiamento fisico, la svolta negli Usa

Da quando ha partecipato ad Amici come concorrente ad oggi è cambiato molto fisicamente, giusto? “Vero. Mi sono impegnato. Appena sono arrivato in America la mia agenzia mi ha detto: “Forse devi prendere qualche chilo”. Mi sono affidato a un personal trainer e mi sono dato da fare”. Per quel che invece riguarda l’animo e la sensibilità è rimasto quella persona di allora, “super emotiva, che piange in continuazione. Quella cosa non è cambiata. Amo piangere”.

Le parole su Stefano De Martino e porte chiuse per Milly Carlucci

Sempre nel corso dell’intervista a Vanity Fair, a Giofrè è stato domandato se non farebbe mai un cambio drastico di carriera come quello compiuto da Stefano De Martino, che è passato dalla danza alla tv. “Lui ha scelto la conduzione. Perché no, potrei pensarci. Non mi dispiacerebbe. Ma io vorrei diventare direttore artistico. Stefano è una persona buonissima e in tv spacca”.

Il giudice di Amici ha dichiarato che in Italia, per lavoro, torna soltanto se chiama Maria. E se invece dovesse arrivare una proposta da Milly Carlucci per arruolarlo nel team di Ballando con le Stelle tra il corpo di ballo dei professionisti? Resisterebbe alla tentazione? Assolutamente sì: “Ballando? Mai. Torno in Italia solo per Maria”. Se Lady Carlucci aveva l’idea di tentare un approccio per una trattativa si può mettere il cuore in pace. Giofrè c’è solo per ‘Queen Mary’