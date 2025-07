Giulio Raselli: parole al vetriolo e il web non perdona l’ex tronista

Vi ricordate di Giulio Raselli? Ha partecipato alla trasmissione di Uomini e Donne prima come corteggiatore di Giulia Cavaglia e poi come tronista. Nel gennaio del 2020 ha scelto Giulia D’Urso con cui ha avuto una relazione sentimentale durata all’incirca otto mesi. Tra alti e bassi i due non hanno mai costruito una vera storia d’amore e alla fine hanno optato per la rottura definitiva. Oggi Giulio mantiene la sua presenza molto attiva sui social ed ha avviato un’attività lavorativa online. Una sorta di marketing digitale che pubblicizza sulle sue bacheche, tramite le quali, seleziona anche nuove persone interessate. L’ex tronista, inoltre, condivide molto spesso i suoi pensieri e ha alzato un “polverone mediatico” dopo le sue ultime dichiarazioni.

Il Raselli infatti ha parlato in maniera decisamente provocatoria affermando che le persone del Nord Italia siano meno affettuose rispetto a quelle del Sud. Sostiene che chi lavora nel settentrione sia focalizzato solo sugli aspetti lavorativi e produttivi e che si dedichi molto poco alle relazioni interpersonali. A sostegno di quanto affermato da Giulio ci sono stati i vari commenti degli utenti. Molte persone del Sud Italia che lavoro al Nord sostengono di non riuscire a costruirsi delle amicizie. Le parole dell’ex tronista hanno scatenato un putiferio. In molti chiedono a Giulio per quale ragione sia così accanito con la gente che proviene dal Nord Italia. Una ragione esiste.

Le parole di Giulio Raselli scatenano il web

In realtà tutto il discorso fatto dal Raselli ha una sua ragione ben chiara. Dietro alle affermazioni provocatorie di Giulio si cela una strategia di marketing. Il lavoro di Giulio è in parte legato all’acquisizione di nuove persone da formare. Motivo per cui deve cercare di attirare questi potenziali lavoratori. Solitamente ciò che spinge a contattare chi fa il lavoro di Giulio è la possibilità di lavorare comodamente da casa e di avere molto tempo libero.

Anche Raselli propone dei lavori che garantiscono alle persone molto tempo a disposizione per dedicarsi alle proprie passioni. Da qui nasce il discorso della differenza tra chi lavora al Nord e chi al Sud. Avere tempo libero permette alle persone di costruire amicizie, storie e relazioni in generale. Garantisce serenità ed equilibrio a chi ha famiglia e figli. Per cui le parole dell’ex tronista fanno parte di questa strategia commerciale adottata da molti nel settore. Non resta che chiederci come sia possibile che la maggior parte dei personaggi usciti fuori da Uomini e Donne o Temptation Island si occupi solo di questa tipologia di lavoro online. Possibile che nessuno abbia più voglia di “sporcarsi le mani”?