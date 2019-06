Giulio Raselli al pronto soccorso? Messaggio preoccupa i fan: la spiegazione

News Giulio Raselli dopo Temptation Island

Anche l’esperienza di Temptation Island è terminata per l’ormai notissimo Giulio Raselli dopo il periodo, meno divertente, passato come corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, dove gli è stato preferito Manuel Galiano. Nel reality estivo di Canale 5 Giulio si è saputo imporre con garbo e gentilezza, con simpatia e sicurezza, conquistando il cuore della quarantenne Sabrina Martinengo, compagna – come ben sapete – del molto più piccolo Nicola Tedde. Tornato a casa da un po’ di tempo, di recente Giulio ha inconsapevolmente fatto parlare molto di sé e preoccupato tutti pubblicando tra le sue Instagram stories un post con una foto che lo ritrae sfinito alla fine di una corsetta e con il commento “Corsetta fatta, ora direzione pronto soccorso”.

Giulio Raselli, il messaggio che fa preoccupare i fan

Potete ben capire che, scritta così, una frase del genere non poteva che scatenare il panico tra i fan: Giulio non ha usato smile di alcun tipo, ed era tutt’altro che imprevedibile che i suoi follower si sarebbe preoccupata. Raselli infatti è stato costretto subito dopo a pubblicare una storia in cui ha chiarito che non si è sentito male ma che quel messaggio dipendeva dal troppo caldo: “Ragazzi – queste le sue parole – sto benissimo! Giuro! Ho solamente detto ‘pronto soccorso’ perché essendoci 54° C dopo 4 minuti e mezzi di corsa mi son lanciato a casa perché non ce la facevo più”. Cosa può combinare un messaggio senza faccine, ci pensate? Anche noi, non appena letta la storia, non avevamo capito se stesse parlando del caldo o se si stesse dirigendo davvero al pronto soccorso.

Il futuro di Giulio Raselli dopo Giulia Cavaglià

Ad ogni modo tutto è andato per il verso giusto, e non abbiamo dovuto darvi brutte notizie: Giulio sta benissimo, e come potrebbe non essere così, del resto, dal momento che è da circa un anno in televisione e si sta facendo conoscere da parecchia gente. Sta venendo fuori molto bene, tra l’altro, visto che, fatta eccezione per qualche atteggiamento eccessivo avuto a Uomini e Donne, alla fine abbiamo capito tutti com’è; la speranza a questo punto è che Maria De Filippi e la sua squadra di autori e redattori lo abbiano preso in considerazione come futuro tronista di Uomini e Donne. Voi che dite?