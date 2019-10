Giulio Berruti in lutto, morta la nonna: “Sono devastato”, parole dell’attore

Morta la nonna di Giulio Berruti: l’attore fa il triste annuncio su Instagram

Una grande perdita per l’attore Giulio Berruti: è morta sua nonna, una colonna portante della sua vita. Su Instagram condivideva spesso foto con lei perché, ogni volta che era libero dal lavoro, correva a casa sua per passare del tempo insieme. Ha parlato spesso della nonna in svariate interviste, ha fatto ben intendere quanto fosse importante per lui e non smetterà mai di ricordarla col sorriso. Gli ha permesso di imparare molto, di apprezzare la vita nei suoi periodi belli e in quelli brutti e, anche in un giorno nero come questo, le ha voluto dedicare delle parole speciali, che partono direttamente dal suo cuore.

Giulio Berruti devastato, la confessione: un grande vuoto

Come un fulmine a ciel sereno, Giulio Berruti ha annunciato su Instagram la morte di sua nonna scrivendo queste parole: “Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti… Mi mancherai tantissimo, nonnina mia. Non posso esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo”.

Le parole speciali di Giulio Berruti a sua nonna: la ricorderà sempre col sorriso

Non smetterà mai di ringraziarla perché, per lui, è stata una delle persone più importanti della sua vita, con la quale è riuscito a instaurare un rapporto speciale, che nemmeno la morte potrà spezzare: “Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti e i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore”.