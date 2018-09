Giuliano Giuliani del Trono Over attacca la redazione di Uomini e Donne, Manila non ci sta: “Ottime persone… per me una famiglia”

Ha fatto tanto scalpore ieri il duro e lungo sfogo di Giuliano Giuliani, ex protagonista del Trono Over, contro la redazione di Uomini e Donne. “Sono deluso, scomparso improvvisamente dal video senza un perché” ha detto l’uomo al blog Isa e Chia “Non sono stato cacciato (da Uomini e Donne, ndr), ma sospeso, che poi dopo è risultato essere la stessa cosa”. Maria De Filippi? “Rimane sempre la regina della televisione” ha poi aggiunto “La ringrazio per l’ospitalità, ma ho capito che la redazione ti usa come un passo”. Sconti, inoltre, Giuliano non ne ha riservati nemmeno a Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Il loro comportamento nella trasmissione, difatti, è stato definito dal signor Giuliani “Uno schifo totale”.

Noi, a seguito dello sfogo di Giuliano, abbiamo avuto modo di parlare con Manila, un’altra ex protagonista del Trono Over. Lei, però, al contrario di Giuliani ha espresso solo parole di stima e affetto nei confronti della redazione di Uomini e Donne. “Io ho un pensiero più che positivo della redazione” ci ha detto “Per me è una famiglia. Ottime persone che per me hanno sempre avuto il massimo rispetto”. Lei, dopo la sua esperienza televisiva, non ha nulla da recriminare al programma, al contrario. Uomini e Donne, dunque, sarà pure un capitolo chiuso ma, ad oggi, di tutto ciò che ha vissuto in quegli studi Manila conserva solo un bel ricordo.

Trono Over, Manila sempre più impegnata: lavoro e nuovi progetti in cantiere

Il lavoro oggi pare tenere molto impegnata Manila. L’ex protagonista del Trono Over, infatti, è occupata nella gestione e promozione di un brand di moda ed è anche chiamata spesso a partecipare a diversi eventi pubblici. Lei stessa, inoltre, ci ha confidato di avere diverse idee in cantiere, anche molto importanti e “Sempre in TV“. E noi, di tutto questo, ovviamente non vediamo l’ora di saperne di più.