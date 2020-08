Giuliana De Sio, rapina nel suo appartamento: “Casa svaligiata..”

Rapina nell’appartamento di Giuliana De Sio. A rivelare il triste accaduto ci pensa la stessa attrice italiana, attraverso i suoi ufficiali account di Facebook e Instagram. Scendendo nel dettaglio, posta una foto che ritrae la sua stanza da letto totalmente a soqquadro! Una bruttissima sorpresa per la De Sio, che di rientro dal mare si è ritrovata di fronte a uno scenario sconvolgente. I ladri, come è possibile intuire dalla foto postata dall’attrice, pare abbiano aperto qualsiasi cassetto e porta oggetti della stanza, per trovare qualcosa di valore. La nota interprete italiana sceglie con questa immagine di rendere noto quanto accaduto e sono diversi i messaggi di sostegno scritti dai fan. Tra i commenti è possibile notare l’affetto che il suo pubblico le sta cercando di dare in questo momento difficile. Questo genere di situazioni non possono non sconvolgere la persona colpita.

Giuliana De Sio, rapina nel suo appartamento mentre si trovava al mare: l’annuncio sui social

Dei ladri si sono introdotti nell’appartamento di Giuliana De Sio, per rubare oggetti preziosi e contanti. Questo è ciò che si evince dal post condiviso dall’attrice sui social in queste ultime ore. “Simpatica rapina nel mio appartamento. Di rientro dal mare”, scrive l’interprete su Facebook, per spiegare al suo pubblico quanto accaduto oggi nella sua casa, mentre lei si trovava al mare. Un duro momento per la De Sio, che fino a qualche mese fa si ritrovava a lottare contro il Coronavirus. L’attrice, lo scorso 13 marzo, rivelava di aver contratto il Covid-19, durante la sua tournée teatrale. La De Sio ha raccontato di essere stata ricoverata presso l’Ospedale Spallanzani con una brutta polmonite.

Giuliana De Sio racconta di aver subito un furto in casa: il pubblico la sostiene con affetto

“Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. Casa svaligiata”, scrive ancora la De Sio parlando del furto subito oggi. I ladri pare abbiano, dunque, svaligiato l’intero appartamento dell’attrice. Intanto, l’interprete condivide semplicemente due foto sui social e qualche parola, proprio per documentare il caos creato dai ladri, che si sarebbero introdotti nell’abitazione di giorno. Al momento non si sa esattamente quale sia la perdita dell’attrice. Probabilmente sarà lei stessa a raccontare ai fan quanto realmente accaduto nel suo appartamento oggi durante la rapina. Dalle sue parole si intuisce che i ladri potrebbero aver portato via diverse cose dall’abitazione. Nel frattempo, la De Sio può contare sull’affetto del suo pubblico.