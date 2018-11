Giuliana De Sio ricorda Elio Petri e ammette: “Volevo tanto un figlio”

Giuliana De Sio a Vieni da me ricorda il suo grande amore Elio Petri

Giuliana De Sio è tornata in tv, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Tra un aneddoto sulla carriera e una confessione sulla vita privata, l’attrice ha parlato del suo desiderio di maternità. Un desiderio inseguito a lungo e mai realizzato. Giuliana ha ammesso di aver provato per tutta la vita ad avere un bambino ma non ci è mai riuscita. La De Sio ha infatti avuto quattro aborti, che hanno sicuramente segnato la sua vita. “Ho tentato di avere figli per tutta la vita. Ho fatto anche diverse inseminazioni ma mi è andata male”, ha ammesso la 62enne su Rai Uno.

Giuliana De Sio ha avuto quattro aborti spontanei

“Mi è mancato tanto non avere un figlio perché è una cosa così naturale…È umano e naturale spostare l’attenzione da se stessi ad un’altra persona”, ha osservato la campana. “Con un figlio forse sarei stata più completa. Diventare genitore è l’esperienza umana più grande della vita”, ha aggiunto Giuliana De Sio. Che tra una dichiarazione e un’altra ha ricordato pure il suo grande amore: Elio Petri. In oltre sessant’anni di vita, l’attrice ha vissuto molteplici relazioni, ma quella con il regista romano è stata unica e preziosa. “Mi ha lasciato tanto”, ha puntualizzato a cuore aperto Giuliana.

La storia d’amore tra Giuliana De Sio e Elio Petri

“Elio era un grande uomo”, ha detto Giulia De Sio a Vieni da me, riferendosi all’ex compagno. Il regista Petri è morto nel 1982, a soli 50 anni, per colpa di un cancro.