Giulia Valentina ha partorito, l’annuncio dell’ex di Fedez e la vita “top secret” con Filippo Bonini

La conduttrice e influencer Giulia Valentina è diventata mamma per la seconda volta. Nella mattinata di sabato 4 aprile, la 36enne ha annunciato di aver dato alla luce la sua secondogenita, attraverso un post su Instagram corredato da svariate foto. Negli scatti pubblicati la piccola appare in braccio alla madre, ma non viene mai ripresa in volto. Presente anche il neopapà, Filippo Bonini, l’uomo con il quale Valentina fa coppia da anni. Prima di legarsi a lui, è stata legata a Fedez.

Giulia Valentina è diventata mamma bis

“Fatta”, è stata la sola parola scritta dalla neomamma nel rivelare la nascita della sua bimba. Non è stato svelato il nome della piccola. Un dettaglio che non colpisce: Giulia Valentina è sempre stata riservatissima sulla sua vita privata “top secret”. E con ogni probabilità continuerà ad esserlo anche in futuro.

La notizia della seconda gravidanza era stata data nel novembre 2025, sempre attraverso i social. Una dolce attesa arrivata a distanza di un anno dalla nascita del suo primo figlio. Come accaduto nelle scorse ore, anche allora l’influencer fu molto parca nel rivelare informazioni sul bebè. A onor del vero, a parte aver annunciato prima di essere incinta e qualche mese dopo di aver partorito, non disse niente altro. Si capì però che aveva accolto un maschietto perché in uno scatto si notò un fiocco azzurro.

La storia con Filippo Bonini e quella vissuta con Fedez

Valentina e Bonini fanno coppia da almeno 9 anni e non amano l’esposizione mediatica di coppia. Non a caso condividono a livello pubblico pochissimo del loro vissuto, eccezion fatta per gli annunci relativi alle già citate dolci attese. Gli amanti del gossip ricordano la 36enne per avere avuto una storia d’amore con Fedez. I due furono legati per circa tre anni, dal 2013 al 2016. Lei poi conobbe Bonini, lui Chiara Ferragni, dalla quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria. Il matrimonio con l’imprenditrice, come è noto, è naufragato dopo lo scoppio del famigerato pandoro-gate. Il rapper ha successivamente intrecciato una relazione con Giulia Honegger. La coppia aspetta un bebè che dovrebbe nascere il prossimo luglio.