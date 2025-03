Giulia Stabile ritocchino? Una foto riaccende l’ipotesi

Giulia Stabile è un’ex allieva di Amici che dopo la vittoria del talent è stata accolta dalla padrona di casa Maria De Filippi per entrare a fare parte della squadra del programma. Oggi la ballerina è una professionista ed è molto amata dal pubblico italiano che non perde occasione di seguirla e supportarla sui social. Senza dubbio da qualche anno la sua vita è cambiata così come è cambiata lei fisicamente. Sono tanti a credere che la giovane ragazza si sia sottoposta a qualche ritocchino e dopo mesi ha pubblicato una foto che non lascerebbe alcun dubbio.

Giulia Stabile, ritocco alle labbra? Ipotesi

E’ di poche ore fa la foto pubblicata da Giulia Stabile che avrebbe scatenato la curiosità dei followers riguardo all’ipotesi che la ballerina si sia ritoccata. Si tratta di due immagini condivise sulle storie Ig attraverso cui la professionista di Amici ha messo in evidenza le sue labbra. Immediatamente gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare la differenza evidente con foto di anni precedenti di quando Giulia si fece conoscere dagli italiani.

Da parte sua, tuttavia, non sono mai state rilasciate dichiarazioni. Dunque, si tratta di ipotesi che attendono smentite o conferme della diretta interessata.

Altri ritocchi

Non è la prima volta che la Stabile finisce nel mirino del web per la questione del ritocco. Qualche tempo fa si è parlato del lato b che, secondo molti, avrebbe adottato una nuova forma rispetto a qualche anno fa. C’è chi, però, sostiene che il fisico di Giulia sia cambiato grazie ai sacrifici e alla vita da ballerina.

Giulia Stabile una carriera in divenire

Che abbia scelto di ritoccarsi o no, una cosa è certa: Giulia Stabile si è fatta strada nel mondo della danza e della televisione ed oggi è una tra le più seguite sui social, stimata da milioni di fans che non perdono occasione di supportarla e sostenerla.

Attualmente impegnata nel serale di Amici, la ballerina è sempre pronta a mettersi in gioco. Ne è una prova il fatto di aver sperimentato anche altri lavori come il doppiaggio. Infatti, ha prestato la voce al personaggio di Lea nel film d’animazione “Il mostro dei mari” su Netflix. E poi ancora, ha partecipato come giudice ad una delle ultime edizioni di Tu si que vales. Solare, intraprendente ed empatica, nella scuola di Maria De Filippi è molto amata dagli allievi che si ispirano a lei e la prendono come esempio. Dopo SanGiovanni, la ballerina ha preferito non parlare della sua vita privata, si gode il successo, portando avanti la sua più grande passione: il ballo.