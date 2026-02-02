Giulia Stabile: “Perché non ho mai ringraziato Maria e come è andata la mia prima volta a letto”

Giulia Stabile si è aperta chiacchierando con Nicolò De Devitiis. L’inviato de Le Iene ha trascorso con la ballerina di Amici e volto di Tu sì que vales 48 ore a Londra, raccogliendo le sue confessioni più intime. Tanti i temi toccati, tra cui le critiche gratuite di cui spesso è stata ed è vittima, il rapporto con Maria De Filippi e le delusioni d’amore. Ha anche confidato come si è sentita la prima volta che è andata a letto con un ragazzo.

Giulia Stabile e l’ombra di Sangiovanni: “Grandi delusioni in amore”

Oggi Giulia è single. Lo ha dichiarato lei stessa, smentendo alcune recenti indiscrezioni. Quando De Devitiis le ha chiesto se abbia mai avuto grandi delusioni sentimentali, ha risposto senza troppi giri di parole: “Sì, grandi”. Nessun riferimento diretto all’ex Sangiovanni, ma pare scontato che una delle delusioni di cui ha parlato sia proprio ricollegabile alla fine della relazione con il cantante.

“Me le porto ancora appresso. Non sono fidanzata oggi, ma quando vedo in giro situazioni d’amore le fotografo e me le tengo”, ha aggiunto. Ha poi raccontato come si è sentita dopo la prima volta a letto. Non benissimo. “La prima volta che è successo ho pianto. Sono una ragazza di 23 anni, gli ormoni li ho. Nel momento in cui risuccederà, penso che sarà perché sia io che quella persona lo vogliamo”, ha puntualizzato.

I mancati ringraziamenti a Maria De Filippi e il commento della conduttrice: “Giulia a volte è tonta”

Maria De Filippi ha preso sotto la sua ala protettrice Stabile dopo il trionfo di quest’ultima ad Amici. Oggi fa parte del corpo di ballo dei professionisti del popolare talent show ed è una delle conduttrici di Tu sì que vales. “Senza Maria come sarebbe stata la mia vita? Mi dicono sempre “ringraziala, raccomandata”. In realtà non l’ho mai ringraziata per vergogna”, ha spiegato la giovane che ha poi messo una ‘pezza’, rivolgendosi direttamente alla conduttrice pavese: “Grazie perché hai visto qualcosa in me che anche io dovevo vedere, mi hai ricordato che sono brava”.

Dopodiché De Devitiis e la danzatrice hanno telefonato direttamente alla De Filippi la quale ha così commentato la vicenda: “Giulia è proprio buona, a volte anche ‘tonta’ da quanto è buona. Poi soffre sempre per amore”.

Gli haters e il body shaming: “Sono andata in terapia”

Giulia, sui social, è spesso bersaglio degli odiatori della rete. C’è chi le dà della raccomandata, chi la prende in giro per il suo sorriso particolare e chi sostiene che pesi troppo. “Appena entrata ad Amici mi diedero dell’oca per la mia risata – ha ricordato -. I primi insulti arrivarono per la vittoria, mi dissero che non me lo meritavo e che doveva vincere Sangiovanni. Nei momenti di buio faccio fatica a vedere quello che c’è di buono in me e fuori”.

A un certo punto stava per lasciarsi travolgere dall’ondata d’odio. Era arrivata al limite. Così ha deciso di farsi aiutare dai professionisti. “Non riuscivo più a capire se non mi piacevo io o se agli altri non piacevo. Ho ricominciato la terapia e ho iniziato a vedermi con occhi diversi”, ha rivelato. Ad oggi la situazione è migliorata parecchio, anche se ci sono volte in cui ancora “non si piace sempre” quando si guarda allo specchio. “Cambierei tante cose di me e allo stesso tempo non vorrei cambiare nulla. Le labbra non sono in proporzione con i miei denti, che sono molto particolari, il mio naso”, ha raccontato.

Il suo sorriso e la sua risata sono oggetto di derisione da parte degli haters del web e non solo. Le sono capitate situazioni infelici anche nella vita reale come quando una ragazza una volta imitò la sua risata e le disse “prima di ridere, sistemati i denti”. “Da quel momento – ha spiegato Giulia – ho chiuso la bocca e non l’ho più aperta nemmeno per parlare. Quando sono tornata a casa da mamma e papà ho detto che dovevo mettere l’apparecchio”.

C’è poi chi l’ha biasimata affermando che abbia messo su troppi kg e che con un simile fisico non potesse fare la ballerina professionista. “Mi hanno inculcato che non vado bene, quei chiletti in più rispetto a… Io sono in salute e mi alleno tutti i giorni, anche se non ho la tartaruga sull’addome. Ho una mente un po’ autodistruttiva, se tante persone mi dicono che sono bella, io ascolterò sempre e solo quella che mi dice che non lo sono”, ha concluso Giulia.