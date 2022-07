Giulia Stabile ci sarà nella nuova stagione di Tu sì que vales. Nelle settimane scorse si è parlato di un possibile addio per la ballerina, entrata in corsa al tavolo dei conduttori nella passata edizione. Giulia subito dopo la vittoria di Amici ha cominciato a lavorare in pianta stabile nella grande famiglia di Maria De Filippi. Oltre alla conferma come professionista ad Amici, ha iniziato a lavorare a Tu sì que vales e anche con Witty Tv, dove realizza delle interviste e ha il suo spazio. Tutti progetti ai quali lavorerà anche da settembre in poi, ma non prima di aver fatto una vacanza con Sangiovanni.

La ballerina in una intervista a TPI ha raccontato che andrà in vacanza con la famiglia di Sangiovanni. Non ha ancora ben capito dove andranno, né se sarà una meta di mare o di montagna. Per lei ciò che conta è essere insieme a Sangio e godersi qualche settimana di relax. Anche perché luglio è impegnato con Tu sì que vales e i provini di Amici, ma da settembre riprenderà a lavorare a pieno ritmo nella scuola che l’ha lanciata.

Può contare sul supporto di tante persone diventate ormai sue amiche nella redazione, tra cui anche Rudy Zerbi. Solidissimo il rapporto con Maria De Filippi, e poi c’è Sangiovanni. Con lui tutto procede per il meglio, sebbene un giorno sì e due giorni no saltino fuori notizie di una possibile crisi tra loro. Nulla di vero, e Giulia è infastidita da queste voci di crisi con Sangiovanni. Confermando le dichiarazioni del fidanzato su quanto sia stato complicato vivere la loro storia dopo Amici, la ballerina ha aggiunto che non è stato a causa della distanza. A infastidirli è il peso mediatico:

“Questa cosa ci pesava tantissimo, soprattutto all’inizio. Non ci siamo mai sentiti obbligati di dover pubblicare qualcosa sui social, ad esempio, ma è come se ci fosse sempre questo peso: se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che siamo in crisi o ci siamo lasciati. […] Mi dà fastidio quando alcuni traggono conclusioni rispetto a cosa possa provare o non provare uno di noi solo in base a quello che mostriamo sui social. Come se fosse sempre e solo quella dei social la verità”

Lei pubblica più foto di coppia rispetto a Sangiovanni, che preferisce usare i social più per lavoro che per mostrare la vita privata. Ciò non vuol dire che Sangio sia meno innamorato, però. La ballerina apprezza questa cosa, anzi è contenta dell’uso che fanno dei social come coppia “perché siamo solo noi a sapere cosa proviamo realmente”. Giulia Stabile e Sangiovanni stanno pensando alla convivenza? Vivere lontani non è mai semplice, loro sono ancora giovanissimi e si stanno dedicando alle loro carriere. Eppure se dovessero optare per una convivenza sarebbe davvero complicato decidere dove:

“È un po’ difficile andare a vivere insieme ora. Io lavoro a Roma fissa, mentre lui lavora un po’ su, un po’ giù. Poi se lui dovesse scegliere una città in cui vivere sceglierebbe Milano. Io sono molto legata alla mia città, Roma la sento proprio calda. Milano è una città sicuramente bella. Però a me non dà quel calore che mi dà Roma”

Giulia Stabile sogna il matrimonio e una famiglia con Sangiovanni

Presto per pensare a progetti più concreti, ma nonostante Sangio sia il primo amore di Giulia per lei non ci sono dubbi: è la persona giusta. Giulia sogna il matrimonio e una famiglia con Sangiovanni. Ma tutto arriverà a tempo debito. Non vede l’ora di avere una famiglia. E a chi le dice che Sangio è solo il suo primo amore e che è ancora troppo giovane lei risponde così: