Giulia Stabile ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Sono arrivate tantissime domande per lei e ha dovuto fare una strettissima selezione: rispondere a tutti sarebbe stato impossibile! Coe è facile immaginare molte curiosità erano su Amici di Maria De Filippi, il programma che l’ha vista nascere come ballerina e non solo. Giulia è tra i ballerini professionisti per il secondo anno consecutivo dopo aver vinto, dagli studi Elios non è più uscita e soprattutto lavora anche a Tu si que vales. Sabato è stata ospite a Verissimo e le hanno fatto i complimenti, dicendole di averla trovata più matura.

A proposito di Amici 22, qualcuno era curioso di sapere come sta vivendo il secondo anno da professionista. Giulia ha spiegato di avere oggi una consapevolezza del suo corpo sul palco molto diversa rispetto all’inizio. L’emozione c’è sempre, ma ora è un po’ più sicura, nonostante la paura di sbagliare faccia sempre parte del mestiere. Imparando una coreografia e l’altra riesce ad assorbire tutti i consigli e le correzioni dei coreografi in sala, non avendo molto tempo libero per studiare.

C’è sempre da migliorare e lei sa di dover perfezionare ancora qualcosa, per questo non ha intenzione di mollare, anzi. Giulia Stabile andrà a studiare a Los Angeles: “Per il momento è in programma, è un sogno che mi sto portando dietro da un bel po’. Spero sia la volta buona”. Il viaggio è in programma per la prossima estate e si è portata avanti col lavoro: ha scaricato delle applicazioni tramite cui può prenotare delle lezioni. Non è la prima ballerina che va a studiare a Los Angeles, anche Giuseppe Giofrè è spesso a Los Angeles come Adriano Bettinelli. Entrambi ex allievi ed ex professionisti di Amici.

In un’altra domanda le hanno chiesto in che rapporti è con Alessandra Celentano. La maestra non ha mai nascosto che Giulia le piace molto come ballerina e probabilmente non solo come ballerina. La apprezza molto, come la ballerina stessa ha fatto sapere:

“Mi piace molto la maestra, siamo sempre andate d’accordo in realtà (anche durante il mio anno ha sempre avuto delle belle parole per me) e dopo Amici ho avuto la possibilità di conoscerla un po’ di più. Oltre che darmi spesso consigli la trovo molto simpatica ed è piacevole passare del tempo con lei”

Giulia Stabile e Alessandra Celentano fuori da Amici vanno d’accordissimo, proprio come nella scuola. Hanno fatto un lavoro insieme per Netflix e spesso Giulia le mostra dei video che creano i fan per loro. Anche con Rudy Zerbi ha un rapporto molto bello: “Zerbitos è come un altro papà. Lui è un vero amico per me, è sempre presente. E poi dice che sono la figlia femmina che non ha mai avuto”. Caso strano non c’è stata nessuna domanda su Maria De Filippi, o forse ha scelto di non rispondere. Ma che anche con lei sia nato un rapporto molto bello è sotto gli occhi di tutti.