Giulia Sol a Tale e Quale Show, lavori sospesi e Covid: “Non mi abbatto”

Prima esperienza televisiva per Giulia Sol. La 24enne è tra i concorrenti della decima edizione di Tale e Quale Show. Il talento della giovane non è passato inosservato e puntata dopo puntata sta conquistando nuovi fan. Per Giulia si tratta di un ambiente del tutto nuovo: fino ad oggi la Sol ha lavorato principalmente a teatro. Ma a causa del Coronavirus è stata costretta a lasciare momentaneamente il palcoscenico. Quando è scattato il lockdown in Italia l’artista aveva da poco iniziato la tournée del musical Ghost, ispirato al celebre film del 1990 con Demi Moore e Patrick Swayze. A Giulia era stato affidato proprio il ruolo della protagonista ma tutto è saltato a causa della pandemia e così la Sol è stata costretta a rientrare nella sua città natale, Bergamo. Città che, come sappiamo, non ha vissuto nel migliore dei modi la prima ondata di Covid-19.

Tale e Quale Show: Giulia Sol ricorda il suo lockdown a Bergamo

Dopo che il suo spettacolo è stato cancellato Giulia Sol ha fatto rientro a Bergamo, dai suoi genitori. Da qualche anno la ragazza vive a Milano ma ha scelto di vivere la quarantena in famiglia. “In quel periodo ho visto attorno a me tanti morti, immenso dolore. Ho visto i miei cari amici ammalarsi e combattere duramente contro la malattia. E purtroppo ho visto alcuni di loro non farcela. E quando sei circondata da tutto questo, però tu e la tua famiglia state bene, ti senti così fortunata che tutto il resto passa in secondo piano, lavoro compreso”, ha raccontato Giulia al settimanale Di Più Tv. “Quest’anno ho potuto fare il provino per Tale e Quale Show e prendermi un impegno di mesi perché i musical, dove lavoro di solito, sono tutti fermi a causa del Coronavirus e non si sa ancora quando riprenderanno. Ma non mi abbatto: desideravo lavorare nel mondo dello spettacolo fin da quando ero bambina e pur di continuare a farlo sono pronta ad affrontare qualsiasi difficoltà”, ha aggiunto.

Tale e Quale Show 2020: chi è la concorrente Giulia Sole

Nata il 15 dicembre 1995, Giulia Sol è una cantante e attrice teatrale. La concorrente di Tale e Quale Show ha iniziato a lavorare sul palcoscenico dopo gli studi di recitazione e canto intrapresi a Milano. Il suo debutto è avvenuto nel musical Hairspray, accanto a Giampiero Ingrassia. Da lì ha proseguito a ritmo spedito, prendendo parte a numerosi progetti e spettacoli teatrali. Tra i tanti il musical di Ghost – dove ha indossato i panni della protagonista Molly – Dirty Dancing, The Full Monty, Fame-Saranno Famosi. Non solo teatro: la Sol fa parte anche di un gruppo musicale, VociSole. In più di recente è stata invitata da Daniele Alan-Carter ad una collaborazione a distanza, sull’asse ideale tra Bergamo e Londra, per incidere Tornerai Su, la versione ufficiale italiana di Anything Worth Holding On To di Scott. Giulia Sol è stata notata in teatro da una collaboratrice di Carlo Conti durante il musical Ghost e successivamente ha sostenuto un provino che è stato assai convincente.