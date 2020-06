Sorelle Provvedi: la scelta dopo l’arresto del compagno di Silvia

Nella mattina odierna è giunta la notizia dell’arresto di Giorgio Di Stefano, il fidanzato di Silvia Provvedi, finito in manette assieme ad altre 20 persone in una maxi inchiesta sulle attività della Ndrangheta. La coppia ha da poco avuto la prima figlia, Nicole. Le accuse che pendono sull’uomo sono numerose e gravi: associazione mafiosa, estorsione a imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Alla luce dei fatti, nelle scorse ore, Silvia e la gemella Giulia, che formano il duo musicale de Le Donatella, hanno deciso di chiudersi nel silenzio. Non solo: hanno optato anche per silenziare il loro seguitissimo profilo Instagram, dove, sotto alle ultime foto, non è più possibile rilasciare commenti.

Le Donatella: stop ai commenti e agli hater

Un momento senza dubbio delicato per Silvia. Sui social, dopo la notizia dell’arresto di Giorgio, si sono scatenati i commenti degli utenti, molti dei quali rivolti anche alla cantante. Non sono stati in pochi gli haters che hanno attaccato la Provvedi in modo duro e sconsiderato per via della relazione con Di Stefano, chiedendosi come potesse ‘non sapere’. Vista l’aria che tirava, le gemelle hanno deciso di mettere tutti a tacere, non lasciando spazio ai commenti sotto ai loro post Instagram (il loro profilo ‘Le Donatella’ è seguitissimo e conta oltre 1,3 milioni di fan). Resta da capire come adesso reagirà la neo mamma. Già in passato si era trovata a vivere una situazione alquanto complessa e non facile da gestire, quella con Fabrizio Corona. Anche allora ci fu di mezzo una relazione sentimentale e il carcere, visto che l’ex re dei paparazzi stava scontando la pena in prigione (oggi si trova agli arresti domiciliari).

Silvia Provvedi, dalle stelle all’incubo

E pensare che poche ore fa Silvia dichiarava via social che stava attraversando il periodo più felice della sua vita. Orgogliosissima e felicissima di essere diventata madre per la prima volta, raccontava che i momenti bui facevano ormai parte di un lontano passato. Poi la notizia che ha scombussolato tutto: l’arresto del compagno Giorgio. Si è così di nuovo riaffacciato l’incubo per la cantante.