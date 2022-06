Giulia Salemi su Ferragni-Sanremo: “Nostro sogno, grazie”, Chiara replica

Solo pochi giorni fa, Amadeus ha ufficializzato il nome della prima delle co-conduttrici che lo affiancheranno durante il Festival di Sanremo 2023. La scelta del “padrone di casa”, al timone della sua quarta edizione consecutiva della kermesse, è ricaduta su Chiara Ferragni. Già in occasione del 71° Festival della canzone italiana era fioccato il nome dell’influencer italiana più popolare di sempre, ma non se n’era più fatto nulla. Un selfie condiviso dalla moglie di Fedez insieme ad Amadeus ha però confermato il tutto.

La sua partecipazione alla più prestigiosa kermesse musicale italiana è stata accolta in maniera mista. Tra critiche e consensi, tuttavia, la presenza della Ferragni ha suscitato una curiosa reazione di Giulia Salemi. L’influencer persiana, due volte ex gieffina e fidanzata con Pierpaolo Pretelli, ha dedicato un accorato messaggio di sostegno verso la bionda imprenditrice digitale.

“Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo è un sogno che si realizza.” – ha esordito la figlia di Fariba Tehrani, rimarcando tutta la sua ammirazione per la moglie di Fedez. La 29enne le ha difatti riconosciuto il merito di essere stata un punto di riferimento non solo per lei, ma anche per tutti coloro che si sono approcciati alla professione di content creator.

“Perché Chiara ha questa forza, quella di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue.” – l’ex gieffina non ha dubbi sull’importanza della bionda influencer e, soprattutto, sull’incredibile precedente che Amadeus ha creato, portando sul palco più prestigioso d’Italia una personalità nata interamente dal web.

Chiara Ferragni risponde a Giulia Salemi dopo il messaggio inaspettato

“Il governo italiano – ha poi proseguito Salemi – nel momento più duro della pandemia si è affidato a lei per sensibilizzare i giovani all’uso delle mascherine. Il direttore degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt si è affidato a lei per avvicinarli all’arte. Liliana Segre l’ha voluta per sensibilizzarli sul tema della Shoah.” Per la compagna di Pierpaolo Pretelli, dunque, l’imprenditrice digitale è un vero e proprio ponte tra la generazione più giovane, che l’ha presa come un modello, e le generazioni precedenti.

Il messaggio di supporto che l’ex gieffina ha deciso di diffondere attraverso le proprie Instagram Stories, ha fatto in breve il giro dei social, arrivando alla diretta interessata. Dal canto suo, Chiara Ferragni lo ha condiviso nuovamente sul proprio profilo, ringraziando Giulia Salemi per le parole spese in suo favore. In molti, a loro volta, si sono ritrovati delle parole della bella persiana, sebbene qualcuno abbia bollato come eccessiva l’incensazione della Ferragni.