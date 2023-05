Giulia Salemi snobbata a Miami: chi è la star che l’ha gelata

Andrea Dianetti stupisce tutti con un post su Twitter, raccontando un aneddoto che vede protagonisti lui e… Emma Watson. L’attore racconta di averla incontrata in un museo a Parigi. “Non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia” scrive. Dianetti conclude elogiando la disponibilità della famosissima attrice britannica: “Carinissima e disponibile. Non allego video per motivi di cui sopra” sono le parole che chiudono questo curioso post.

Il commento di Giulia Salemi al post di Dianetti: L’incontro con Megan Fox

Non si sono fatte attendere le reazioni, anche da parte di vip. C’è chi prende in giro Dianetti, fingendo che anche Emma Watson abbia scritto di averlo incontrato, pubblicando un post che recita la stessa descrizione (tradotta in inglese), e chi la elogia per la sua bravura, ma anche per la sua gentilezza, condividendo il parere dell’attore. Data l’assenza di foto e video in allegato, c’è anche chi è scettico sull’aneddoto di Dianetti, convinto si tratti di una banale bugia.

Altri utenti, invece, hanno approfittato del post per raccontare le loro esperienze a contatto con i vip famosi, tra chi ha confessato di aver incontrato Jessica Parker, chi, invece, Carey Mulligan. A saltare all’occhio, però, è il commento di Giulia Salemi, che ha rivelato il suo contatto ravvicinato con Megan Fox:

“Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca“

Io ho incontrato prim Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca l’esatto opposto ???? — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 21, 2023

Salemi snobbata: le reazioni piccate degli utenti

Sembra quindi che la Salemi sia stata snobbata da Megan Fox, che ha rifiutato di concederle una foto mentre si trovavano entrambe all’aeroporto di Miami. Dianetti ha risposto al commento: “Che volpe che è… d’altronde… compensa con la recitazione“. Un messaggio di “supporto” la risposta che l’attore ha rivolto alla modella. Non sono mancate, inoltre, reazioni alla curiosa notizia della Salemi.

In tanti scherzano sull’evento: “Lo doveva chiedere lei a te” si legge nella maggior parte dei commenti. Altri, invece, sottolineano con un certo disappunto il comportamento da snob di Megan Fox, probabilmente esagerato per aver negato una semplice foto. Non pochi i commenti di supporto a Giulia Salemi, dispiaciuti per ciò che la modella ha raccontato sotto il post di Dianetti. “Come osa? se ne pentirà” si legge spesso tra le svariate reazioni. I fan della Salemi sono quindi allineati, per la maggior parte, nel supportare la modella e “condannare” il rifiuto di Megan Fox. Tanto il caos per un selfie mancato.