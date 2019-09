Giulia Salemi, parole inaspettate per persona speciale: “Una grande anima”

La vita di Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte

La vita di Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte è profondamente cambiata: l’ex gieffina ha dovuto superare la fine di una relazione su cui aveva scommesso contro tutto e tutti sin dai primi giorni nella Casa del Grande Fratello. Oggi Monte ha trovato la felicità con un’altra ragazza e Giulia sembra essere ancora single sebbene sia stata circondata sin da subito dall’affetto sincero delle persone più care e dei suoi sostenitori. Proprio a una persona speciale la Salemi ha dedicato un bel post tra le sue storie Instagram, probabilmente in occasione del suo compleanno.

Giulia Salemi, il dolce messaggio per una persona speciale: “Una grande anima”

“Tanti auguri – queste le parole della Salemi rivolte a Roberto – ad una delle persone più buone, belle e speciali che conosca… un grande talento ma soprattutto una grande anima. Da sempre e per sempre ti voglio bene”. Non è tra l’altro l’unica persona a cui Giulia ha rivolto un pensiero speciale: “Nasce come manager – questo il messaggio per Cristiano – e poi diventa uno dei tuoi amiciui del cuore. Ti voglio tanto bene. Grazie per aver creduto in me dal giorno 1. Felice della famiglia che abbiamo creato… Ed è solo l’inizio. Love you. Miss you“. Non si può certo dire insomma che la Salemi non sia circondata d’amore, e questo non può che farci felici.

La nuova vita di Giulia in attesa del grande amore

Sì perché dopo la fine della storia con Francesco, anche considerando l’evidente perdita di peso, in molti hanno pensato che Giulia si sarebbe chiusa in sé stessa. Cosa che per fortuna non è accaduta, visto che continua a sorridere e ci sembra anche più di prima. A quando un nuovo amore, cara Salemi power? Siamo tutti qui in attesa!