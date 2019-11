Giulia Salemi ha trovato l’amore a Parigi? La modella fa chiarezza: la verità

Giulia Salemi è di nuovo innamorata? A Parigi ha trovato l’amore? Lei chiarisce e svela la verità

Giulia Salemi, quante ne combina! Una cosa è sicuramente certa: con lei non ci si annoia mai. È un vero e proprio peperino. Ultimamente la modella italo – persiana ha ingranato la marcia. Prima di tutto ha iniziato a prendersi più cura di se stessa, lanciando anche un messaggio sui social molto importante. E poi lavoro e divertimento non sembrano mancarle. Insomma, tutto alla grande! A parte una cosa: Giuly Power è ancora single. Non che sia la fine del mondo per lei, per carità, però ultimamente sono in tanti che desiderano vederla nuovamente innamorata. Forse è anche per questo motivo che, di tanto in tanto, le affibbiano qualche flirt. Come per esempio quello con il modello ed influencer italiano Marco Ferri.

Giulia Salemi: “Sono rimasta a Parigi con il cuore e la mente”

Chiacchiere da vicoli a parte, ieri sera l’ex gieffina è stata protagonista di un siparietto molto divertente. Sui social la ragazza, mentre era a cena con Raffaello Tonon ed altri amici, si è lasciata andare ad una piccola e leggera confessione: “Comunque io sono rimasta col cuore e con la mente a Parigi”. Bene, è bastata questa piccola dichiarazione per far scatenare i suoi fan. Probabilmente un bel po’ di fiabe (così si chiamano gli ammiratori di Giuly) avranno pensato che ha trovato il principe azzurro nella capitale francese dato che poco dopo Giulia ha fatto chiarezza. “Amori, ovviamente, era una metafora. C’è anche una canzone che dice col ‘cuore e con la mente’, non mi ricordo cosa”, e quindi no. Niente fiancé per Giulia Salemì.

Giulia Salemi e il fantastico viaggio nella capitale francese

Comunque sia, qualche giorno fa Giulia è stata a Parigi dove è apparsa più raggiante che mai. La modella ed influencer era lì per fare una bellissima esperienza firmata Karl Lagerfeld della quale si è detta anche molto soddisfatta. La Salemi ha visitato la suite del compianto stilista ed ha potuto scoprire anche tutta la nuova collezione. Inoltre, ha sfoggiato un inglese a dir poco impeccabile! Chapeau!