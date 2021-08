Il conduttore starebbe pensando alle due ex gieffine come volti della sua nuova trasmissione in arrivo sui canali Mediaset

Il nuovo programma di Nicola Savino potrebbe puntare anche su due ex volti del Grande Fratello Vip. Dell’ultima edizione, s’intende. Il conduttore pare sia andato a pesca proprio nella Casa di Alfonso Signorini per lanciare il suo show in arrivo su Italia 1, in autunno. Sempre più certo quindi il suo addio a Le Iene, anche se non è detto che non porti avanti entrambi i progetti. Le indiscrezioni del giorno, giunte direttamente dalle pagine di Oggi, parlano di Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta nel programma di Nicola Savino.

La notizia è arrivata direttamente dalle Pillole di Gossip di Alberto Dandolo, che ha accennato alla possibilità della partecipazione delle due ex gieffine nel programma. Nicola Savino presenterà su Italia 1 Ritorno a Scuola, questo il nome scelto per la nuova trasmissione. Il format è realizzato con Angelo Ferrari nella figura di capoprogetto, autore già di X Factor e Isola dei Famosi tra i tanti altri. La produzione è affidata a Blu Yazmine di Dallatana e Canetta. Di cosa si tratta?

In Ritorno a Scuola i volti noti saranno chiamati ad affrontare l’esame di quinta elementare. I Vip potranno contare sull’aiuto dei più piccoli per riuscire a superare l’esame. Protagonisti assoluti quindi i bambini, che guideranno i famosi nello studio fino all’esame. I banchi di scuola sembrano ormai un tratto distintivo nei programmi nostalgici di Savino: erano presenti anche nello studio di 90 Special, andato in onda nel 2018.

Da mesi si parla di questo nuovo programma di Savino e di recente le indiscrezioni hanno aggiunto che dovrebbe partire in autunno. Oggi invece si comincia a parlare dei possibili Vip che prenderanno parte al programma. Tra i banchi di scuola, con il maestro Savino, dovrebbero tornare Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Paola Caruso. Le tre non dovranno affiancare Savino alla conduzione o avere ruoli simili, bensì torneranno allieve e le ritroveremo quindi tra i banchi di scuola. I bambini riusciranno a far superare loro l’esame? Magari è prevista anche la bocciatura in questo nuovo format in arrivo su Italia 1…