Giulia Salemi, il podcast scala le classifiche: “Traguardo scioccante”

Giulia Salemi, reduce dal grande successo del suo podcast “Non lo faccio x moda”, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha rivelato qualche retroscena del suo nuovo progetto. L’ex gieffina, che attualmente si sta godendo una bella vacanza in Sudafrica insieme al compagno, Pierpaolo Pretelli, ha poi concluso rivelando quali sono i suoi progetti per il futuro.

“Non lo faccio x moda”: dalla nascita del progetto al successo

Come anticipato, l’ex esperta social del Grande Fratello Vip si è lanciata in questa nuova avvenuta da pochissimo tempo ma ha già raggiunto ottimi risultati, tanto è che lei stessa ha affermato di essere rimasta letteralmente scioccata dal successo raggiunto dal suo podcast: “Confesso che ogni giorno controllo come sta andando e mi stupisco di volta in volta.”

Nel corso dell’intervista, la Salemi ha voluto innanzitutto spiegare com’è nato questo progetto e soprattutto quali sono gli intenti del suo podcast, definendolo “una chiacchierata tra amiche”. “Non sono io la protagonista. Questa volta faccio da padrona di casa“, ha poi aggiunto l’ex gieffina.

Giulia ha poi raccontato di avere avuto il progetto in mente per ben due anni ma che sfortunatamente, altri impegni lavorativi e questioni personali hanno reso impossibile la sua realizzazione fino a oggi: “Volevo farlo da due anni, ma non avevo l’idea giusta ne il tempo necessario. […] Poi finalmente gli astri si sono allineati”.

Quindi Giulia è passata a parlare della scelta dei temi che ha deciso di trattare con tutti i suoi ospiti: “Ho deciso di parlare del disagio generazionale e di trattare in maniera leggera argomenti importanti per contrastare la superficialità e la finzione presenti nel mondo di oggi”.

Che disagio sei?

Si tratta della domanda che l’ex gieffina pone a tutti i suoi ospiti. Questa volta però a rispondere al quesito è stata proprio lei che, interrogata da TV Sorrisi e Canzoni, ha affermato: “Sono la confusione. Non sono più una ragazza di 20 anni, ma una donna di 31. Mi sento in una fase di transizione, tra il periodo dell’incoscienza e quello delle responsabilità. Sono davvero in tilt.”

E alla domanda su che cosa stia cercando in questo momento, la Salemi ha risposto sicura: “Ho voglia di verità. Sono stufa della falsità e della superficialità delle cose effimere. […] Non voglio più permettere a nessuno di farmi sentire giusta o sbagliata. Il podcast ne è la dimostrazione.”

Infine, parlando di futuro, l’ex gieffina ha dichiarato di volersi godere il presente concentrandosi sul podcast, senza pensare a quello che succederà domani: “Il podcast da la possibilità di mettere a nudo il nostro animo, e io voglio continuare a farlo“.

La vacanza in Sudafrica con Pretelli

Nel frattempo, come anticipato, l’ex gieffina si sta godendo una bella vacanza in Sudafrica insieme al compagno Pierpaolo Preselli, conosciuto nel corso della sua esperienza al Grande Fratello. Tra un progetto e l’altro, i due hanno finalmente deciso di prendersi una pausa e passare un po’ di tempo insieme nella natura incontaminata, facendo un safari nella savana africana. Un sogno che entrambi coltivano dai tempi della loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

A confermarlo è stata proprio Giulia che, poche ore fa, ha condiviso nelle sue stories Instagram un dolce ricordo del Grande Fratello, un video nel quale lei stessa chiedeva a Pierpaolo quali fossero i viaggi dei suoi sogni. Una domanda alla quale entrambi hanno risposto: “Safari in Africa”. Un desiderio che, dopo tanto tempo, si è finalmente avverato.