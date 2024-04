Giulia Salemi: il nuovo progetto è una frecciatina? Di cosa si tratta

Finalmente ci siamo! Giulia Salemi annuncia il suo nuovo progetto con un video divertente andato immediatamente virale. Il pubblico nota anche un piccolo dettaglio: la reazione di Pierpaolo Petrelli è commovente.

Erano settimane che tutti si interrogavano su cosa stesse bollendo in pentola Giulia Salemi e oggi è arrivato il trailer ufficiale del nuovo podcast della showgirl: Non Lo Faccio X Moda.

Con un titolo così, l’annuncio del progetto non poteva che virare su una gag.

Nei giorni scorsi, TV Sorrisi E Canzoni aveva pubblicato una clip che però diceva ben poco su quello che sarebbe stato Non Lo Faccio X Moda, oggi Giulia ha svelato il mistero.

Non Lo Faccio X Moda (abbreviato in NLFXM) sarà un podcast ricco di ospiti che immaginiamo toccherà vari temi, dalla televisione alla società.

Da buona influencer, Giulia ovviamente parlerà delle mode di ieri e di oggi, di come cambiano i gusti delle persone ai tempi dei social.

‘Giuro che non lo faccio per moda’, la gag che tira una frecciatina a Muschio Selvaggio

Sul profilo Instagram della Salemi compare oggi un video che la ritrae leggere argomenti di attualità, di economia, in uno studio vuoto (quasi a fare la parodia dei talk show delle reti Mediaset che l’hanno cacciata)

Poi una voce fuori campo le chiede cosa stia facendo e lei da il benvenuto ai suoi followers nello studio che è al momento spoglio, ma che presto si riempirà dice di poster anni 90 e di ospiti.

Il nome del podcast è tutto un programma: la voce fuori campo le chiede come si chiamerà il suo nuovo progetto e qui parte la classica gag del nome fraintendibile

Non lo faccio per moda!

Sì ma come si chiama il podcast?

Non lo faccio per moda!

E così via fino alla fine dell’annuncio.

Però c’è da domandarsi: davvero la Salemi non ha creato questo podcast per moda? In effetti il suo è solo l’ultimo di una miriade, ma soprattutto arriva in un momento bollente: sappiamo tutti la diatriba Fedez-Luis Sal su Muschio Selvaggio, il podcast della discordia.

Giulia Salemi arriva con il titolo giusto nel momento giusto: quando è palesemente diventata una moda litigarsi i podcast, eccola che lei si infiltra con il titolo azzeccato.

C’è inoltre un altro dettaglio che non è sfuggito ai fan di Prelemi.

Il primo commento dopo la pubblicazione dell’annuncio è proprio di Pierpaolo Petrelli

Finalmente! Tutto ciò che voi riesci ad ottenerlo, con determinazione e volontà. Sei un esempio del ‘crederci sempre’. Molto proud!

La prima puntata di NLFXM sarà online tra oggi 10 Aprile e Venerdì 12, chissà se Giulia tirerà una frecciata all’ormai celebre podcast conteso tra Fedez e Sal!