Giulia Salemi, frattura dopo la caduta al GF Vip: “L’ho scoperto ora”

La concorrente si era infortunata nella sua prima puntata della quinta edizione, correndo verso il giardino per tuffarsi in piscina

Giulia Salemi si è fratturata l’alluce al Grande Fratello Vip 5! Lo ha scoperto solo oggi, dopo cinque mesi e mezzo dalla caduta. Giulia si è infortunata nella sua prima puntata della quinta edizione, la seconda per lei, quindi dopo pochi minuti nella Casa. Ai nuovi concorrenti veniva chiesto infatti di tuffarsi di corsa in piscina per ricevere una ricompensa. Giulia non si è tirata indietro, quindi dopo essersi presentata ai suoi nuovi compagni di avventura si è precipitata in piscina. Durante la prova però è caduta e si è fatta male, non solo al piede.

Sin da subito ha detto di avere dolore al gomito, che ha curato nei primi giorni di GF Vip. Un infortunio che le ha impedito di fare ginnastica per qualche settimana oppure di svolgere semplici azioni, come truccarsi. Si faceva aiutare dalle altre donne della Casa anche per lavare i capelli. Insomma, si è fatta davvero male nella caduta nella sua prima serata al GF Vip 5. Non solo al gomito, perché ha scoperto oggi di avere una frattura interna all’alluce:

“Ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre”

Queste le sue parole su Instagram, insieme a delle foto in cui era insieme al medico che la curerà. Dovrà seguire una terapia per circa un mese e tutto tornerà come prima. Evidentemente Giulia ha avvertito dei fastidi nel corso dei mesi, decidendo di fare dei controlli. Le fratture interne si rivelano sempre abbastanza fastidiose e non sempre sono facili da scovare. Infatti Giulia Salemi ha dovuto fare una risonanza per capire la natura del suo fastidio al piede.

Non si può di certo dire che non abbia avuto un ingresso memorabile nella sua seconda edizione di GF Vip. Ne conserverà sempre il ricordo non solo per le emozioni di tornare nella Casa, ma anche per la caduta. Lei ha tenuto a precisare di aver riportato la frattura nella prima caduta, perché non è stata l’unica nel corso dei mesi… Tuttavia non è nulla di grave né di preoccupante, anche perché ha specificato che la cura durerà un mese e la frattura si risanerà.