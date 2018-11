Giulia Salemi e Francesco Monte: il duro attacco di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona attacca Francesco Monte e commenta la storia con Giulia Salemi al GF Vip

Non ha certo peli sulla lingua Fabrizio Corona e questa è cosa nota a ormai tutti noi. L’ex re dei paparazzi è tornato a parlare del Grande Fratello Vip nel corso di una clip pubblicata sul sito web Iloft. A quanto pare, l’uomo pare stia continuando a seguir

e il reality-show condotto da Ilary Blasi, nonostante gli avvenimenti delle ultimissime settimane. Corona torna perciò a commentare l’atteggiamento di alcuni concorrenti della trasmissione in onda su Canale 5. In particolar modo, questa volta, l’ex marito di Nina Moric ha svelato il suo personalissimo pensiero su Francesco Monte e sul presunto flirt con la bella Giulia Salemi. Sembrerebbe proprio che Fabrizio non abbia un’opinione del tutto positiva nei confronti del giovane di Taranto.

Francesco Monte e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: Frabrizio Corona non approva

Fabrizio stronca senza giri di parole Francesco Monte e la sua avventura al Grande Fratello Vip. “Per me lui non ha mai rappresentato un qualcosa di interessante. Tutte le volte che mi ha chiamato non gli mai risposto al telefono e mi ha cercato per tantissimo tempo. Diciamo che cerca, un po’ come tutti i personaggi, di scimmiottare il mio personaggio. Si è ritrovato a cercare l’attenzione provando ad esercitare il suo fascino nei confronti di una ragazza che, secondo me, fuori dalla Casa non lo avrebbe mai fatto. “ Corona racconta anche di un messaggio che Monte avrebbe inviato a Silvia Provvedi prima dell’inizio del reality. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez le avrebbe fatto sapere che lui ci sarebbe stato. Secondo l’ex re dei paparazzi, quello del tarantino era solo un modo per ritrovarsi immediatamente al centro del gossip.

Giulia Salemi e Francesco Monte fanno sul serio? Parla Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha le idee molto chiare sulla presunta storia tra Monte e Giulia Salemi. “Le dinamiche degli autori del Grande Fratello cercano di ribattere una scaletta di successo. L’anno scorso il Grande Fratello ha avuto un grandissimo successo. Si è cercato di costruire altre dinamiche.. la storia che aveva creato tantissima attenzione, ovvero la storia di Cecilia e Ignazio con Francesco fuori la Casa. Abbiamo sostituito Francesco Monte con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez con la Salemi. A prescindere dal fatto che i quattro personaggi sono completamente diversi l’uno dall’altra, anche i contenuti sono completamente diversi. La differenza tra le varie coppie è che lì c’erano sentimenti e passioni vere, qui non c’è assolutamente nulla di vero, tutto calcolato.”