Giulia Salemi e Pretelli “si sposano”: retroscena su data e 2° bebè

Dopo essere diventati genitori del piccolo Kian, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero pronti a fare il grande passo, vale a dire che starebbero pensando seriamente di sposarsi. Anzi, il matrimonio, secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo lungo le colonne del magazine Oggi, dovrebbe svolgersi tra non molti mesi, entro la fine del 2025. Uno dei periodi più papabili è inizio settembre. E dopo i fiori d’arancio, l’influencer italo-iraniana e lo showman di Maratea avrebbero intenzione di allargare ulteriormente la famiglia.

Al settimanale Oggi, la Salemi ha voluto tessere le lodi del compagno, definendolo un grande papà: “Pier è un padre modello e riesce a coniugare splendidamente lavoro e vita in famiglia”. Alberto Dandolo ha sussurrato che tale clima zuccheroso di coppia sarà reso ancor più mellifluo dalla celebrazione delle nozze che “saranno entro l’anno”.

Non c’è ancora una data certa, ma si mormora che il “sì” potrebbe giungere sul finire dell’estate, nel mese di settembre, naturalmente davanti ai loro figli (si ricorda che Pretelli, oltre ad essere papà di Kian, lo è anche di Leonardo, il piccolo avuto 7 anni fa assieme alla modella Ariadna Romero. Per Giulia invece Kian è il primo frutto d’amore). D’altra parte i tempi sono maturi, considerando che sia Pier sia la compagna non hanno mai fatto mistero del fatto che nei loro progetti futuri c’era il matrimonio.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: voglia di allargare la famiglia

Tra l’altro, in tempi non sospetti, l’ex concorrente del Grande Fratello, in una intervista, ha spiegato, tra il serio e il faceto, che con Giulia è già pronto a dare una sorellina a Kian e a Leonardo. L”influencer e l’ex velino di Striscia la Notizia, prima di scoprire il sesso del bebè, avevano fatto sapere che avrebbero preferito accogliere una femminuccia. Invece è arrivato un maschietto. Non una tragedia, ovviamente. I due piccioncini hanno infatti sottolineato di essere comunque al settimo cielo per il fatto di essere diventati genitori, al di là del colore del fiocco.

Nel frattempo entrambi sono già tornati ai rispettivi lavori. Pretelli attualmente è in tournèe con il musical Rocky, di cui è protagonista, mentre Salemi porta avanti la sua attività di influencer.