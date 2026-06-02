Giulia Salemi e le confessioni su Clerici, Toffanin e Carlucci: “Ecco il loro ‘vero volto’ fuori dalla tv”

Giulia Salemi ha fatto tappa al Festival della Tv di Dogliani dove ha parlato a ruota libera di vari argomenti riguardanti il piccolo schermo, oltre a rilasciare dichiarazioni sul fronte privato. Da anni è una delle donne più chiacchierate dal gossip del Bel Paese. Per aver partecipato a vari reality, le è anche rimasta appiccicata addosso l’etichetta di personaggio “trash”. Sta cercando pian piano di levarsela dalle scatole. Ha anche rivelato il “vero volto” a telecamere spente di alcune conduttrici big, come Milly Carlucci, Silvia Toffanin e Antonella Clerici. E ancora, ha commentato la tanto discussa Tv proposta per anni da Barbara D’Urso, oltre a confermare un dettaglio su Ballando con le Stelle da tempo noto, seppur mai ufficializzato dalla produzione del programma: ci sarebbe una regola interna che non permetterebbe la partecipazione a tutti coloro che hanno preso parte nella loro carriera ai reality show.

Giulia Salemi su Silvia Toffanin, Milly Carlucci e Antonella Clerici

Salemi a un certo punto della chiacchierata ha parlato di alcune colleghe, rivelandone i lati che spesso non si vedono a riflettori accesi. “Amo l’umanità di Antonella Clerici, è una donna amica delle donne e mi ha battezzato dicendomi che mi sono sporcata di sugo”, ha dichiarato, confermando quel che dicono molti altri addetti ai lavori, vale a dire che ‘Antonellina‘ è una persona umile sia negli studi sia nella vita privata.

“Daria Bignardi non l’ho mai conosciuta, ma è una donna colta e una istituzione”, ha aggiunto, passando poi a descrivere Silvia Toffanin: “Amo la sensibilità e come mette a proprio agio gli ospiti“. Parole di stima anche per Milly Carlucci, uno dei suoi modelli: “Metterei la firma per avere la sua carriera, una donna senza età: è sempre perfetta”. Peccato che difficilmente potrà averci a che fare a Ballando: “Amo il programma, ma purtroppo non posso partecipare perché non prendono personaggi che hanno fatto reality“. Spazio anche a un parere sui programmi di Barbara d’Urso: “La tv pop per eccellenza, creatrice di dinamiche e io amo le dinamiche”.

Vita privata e privacy: la decisione presa con Pierpaolo Pretelli

Salemi ha affrontato anche il tema privato. Da anni è uno dei personaggi più chiacchierati dalla cronaca rosa. Una settimana sì e l’altra pure c’è qualcuno che parla di crisi con il compagno Pretelli con il quale ha avuto un figlio, Kian. “Chi come me è nata da un reality è abituata a stare sotto i riflettori, quindi devo accettare di essere esposta – ha osservato -. Non posso dire che mi dia fastidio. La vivo serenamente, ho imparato a farmi scivolare di dosso le cose: ho imparato a dimostrare che non sono solo gossip e dinamiche televisive”.

Con Pretelli, da mesi, ha preso la decisione di mantenere maggiore riserbo sulle sue vicende sentimentali e familiari: “Non abbiamo mai detto: sì c’è una crisi oppure no non c’è una crisi, abbiamo deciso entrambi di condividere meno e dare meno spiegazioni“. Una scelta dettata anche dall’esigenza di provare a togliersi l’immagine da personalità ‘trash’:

“La grande fatica è togliersi l’appellativo trash. Io non rinnego niente e sono molto grata di aver fatto addirittura due edizioni del Grande Fratello Vip perché mi hanno permesso di farmi conoscere. Probabilmente con una storia di Instagram non ce l’avrei fatta. Io sono pazza della tv, amo mettermi in gioco ed essere divisiva. Però bisogna faticare il triplo per cercare di farsi prendere sul serio“.

Per dimostrare che non era solo copertine e scandalucci, Salemi ha anche pensato e realizzato il podcast “Non lo faccio x moda” in cui ha ospitato volti conosciuti di svariati ambiti, anche di quelli più impegnati. Ad esempio ha conversato con Paolo Trincia, Salvo Sottile e Mia Ceran: “Sono persone che con me non c’azzeccano niente, li ho voluti per dimostrare di essere in grado di fare alcune cose. Il fatto di sapere che a Mia Ceran sono piaciuta, mi ha fatto capire di essere sulla strada giusta”.

Il suo sogno nel cassetto è quello di condurre un giorno programmi televisivi di peso. Ha riferito che, ad esempio, se la chiamassero a prendere il timone del Grande Fratello ci andrebbe di corsa, così come se le offrissero Pechino Express, di cui è stata inviata nell’ultima edizione. Sarebbe pronta a tornarci anche nella prossima nel medesimo ruolo: “Sono sfacciata, a Sky gliel’ho proprio detto che sono disponibile anche per il prossimo anno, poi capiremo cosa vorranno fare. Ho fatto un provino per quel ruolo e il fatto che mi abbiano scelta è stata già una vittoria“.