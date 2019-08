Giulia Salemi presa di mira sui social: “Ci credo che ti ha mollata”, lei reagisce così

Giulia Salemi news, l’ex gieffina contro gli haters: un gesto importante

Giulia Salemi non rimane a guardare dinanzi alle offese che riceve, soprattutto quando gli haters si dimostrano incoerenti nei messaggi. Magari gli utenti Instagram, ma anche di altri social, inviano messaggi ai personaggi famosi pensando che tanto non li leggeranno mai. E allora sfogano rabbia e frustrazione contro i malcapitati, scrivendo anche delle cattiverie inaudite e offese gratuite. Spesso insultano anche dopo aver invece inviato messaggi pieni di complimenti. Il fenomeno dei leoni da tastiera non accenna ad arrestarsi, purtroppo, ma forse azioni come quella compiuta da Giulia oggi pomeriggio potrebbero essere un modo per far riflettere prima di inviare un messaggio. La Salemi non si è scagliata contro chi l’ha insultata, ha fatto molto di più.

Giulia Salemi sbugiarda gli haters: l’ex gieffina pubblica tutto su Instagram

Giulia ha postato uno screenshot della chat con una donna in cui quest’ultima la prende in giro, scrivendo cose tipo queste: “Ho i neuroni bruciati dopo questo video. […] Non sei neanche simpatica. Ci credo che ti ha mollata”. Le ultime parole sono riferite alla storia finita con Francesco Monte. Nella storia successiva, però, Giulia ha pubblicato dei messaggi ricevuti dalla stessa persona che risalgono ad aprile. In questi messaggi solo complimenti: “Sei rara e preziosa. Abbi cura di splendere sempre! Non perdere mai la tua sensibilità, spontaneità, purezza e infinita gioia di vivere!”, e altri messaggi in cui dice che sarebbe stata sempre dalla sua parte. Un bel controsenso, che fosse una fan di Monte e quindi ha smesso di sostenere Giulia perché si sono lasciati? Non è l’unica persona finita tra le stories di denuncia dell’ex gieffina, ma anche un’altra ragazza che l’ha insultata.

Giulia Salemi, il messaggio contro gli haters: “Me stessa, nel bene e nel male”

Poi però Giulia ha postato anche un messaggio di sostegno ricevuto da una terza ragazza. E qui ha scritto il suo sfogo: “Fortunatamente la maggior parte delle persone che mi seguono sono donne power come le definisco io, donne buone dolci in pace con sé stesse che hanno imparato a conoscermi e ogni giorno mi seguono e mi sostengono con grande amore dandomi sempre una grande grinta e carica positiva”. Poi ha proseguito: “Faccio vedere la verità sempre e me stessa a 360 gradi nel bene e nel male. In un mondo di problemi e negatività cerco di trasmettervi tutti i giorni un po’ di good vibes”.