Giulia Salemi in lacrime per il Coronavirus: “Sola a Milano, sono agitata”

Giulia Salemi piange dopo che Milano è diventata zona rossa per l’emergenza Coronavirus

Giulia Salemi di nuovo in lacrime su Instagram. Questa volta non c’entra un amore finito bensì l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutti gli italiani, ovvero il Coronavirus. Da domenica 8 marzo Milano, così come tutta la Lombardia e altre regioni del Nord, è diventata zona rossa. Nessuno può entrare ed uscire dal territorio e molteplici attività – come scuole e palestre – sono state chiuse fino al prossimo 3 aprile. Una situazione piuttosto difficile per tutti, compresa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Che non è riuscita a non commuoversi mentre parlava ai suoi numerosi follower. Soprattutto perché la 26enne è rimasta a Milano da sola, senza l’appoggio della sua famiglia (che si trova a Piacenza, altro focolaio dell’epidemia ) e degli amici, tornati nelle rispettive città d’origine.

Lo sfogo di Giulia Salemi dopo il decreto emanato dal Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus

“Sono qui a Milano da sola, i miei amici sono tornati nelle rispettive città mentre la mia famiglia è a Piacenza. Sono bloccata qua, senza la mia famiglia, il mio papà e la mia mamma. Un conto è decidere di non andare, un altro conto è un divieto imposto dallo Stato”, ha dichiarato Giulia Salemi su Instagram. “Un mese da sola, non potrò festeggiare il mio compleanno”, ha osservato la giovane web influencer, che è nata il 1 aprile 1993. “Io, sono onesta, sono molto triste e agitata“, ha poi aggiunto tra le lacrime (video più in basso).

Giulia Salemi turbata per la situazione che sta mettendo in ginocchio l’Italia

In successive stories l’ex fidanzata di Francesco Monte ha precisato: “Lo sfogo avuto è dovuto ad un accumulo di fatti ed avvenimenti. Questo provvedimento mi ha turbato perché per più di un mese non potrò vedere la mia famiglia”.