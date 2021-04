Giulia Salemi contro L’Isola difende Fariba: “Accanimento andato oltre”

By

Ha già difeso la madre Fariba Tehrani durante la puntata trasmessa lunedì 26 aprile 2021 ed è tornata a prendere una posizione contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi in una intervista rilasciata a Il Giornale. Giulia Salemi non ci sta a vedere la madre che è continuamente attaccata da tutto il gruppo. Si è superato il limite della decenza nei confronti della donna, il limite dell’educazione. Contro la sua mamma si sta palesando la dinamica del branco contro di lei e questo è chiaro a tutti i telespettatori, stanchi di vedere atteggiamenti poco consoni allo spirito del gioco di alcuni concorrenti come Gilles Rocca e Valentina Persia:

“Ho sofferto a vedere come è stata tratta male per partito preso, con un accanimento che è andato molto oltre la frontiera della dignità. La vedo provata, mi sembra che contro di lei si sia formato una sorta di branco che si è scatenato”

Dopo essersi fatta conoscere con uno spacco discutibile sul red carpet di Venezia e ad avere partecipato a diverse ospitate tv, un Pechino Express, due edizioni Vip del Grande Fratello e influencer molto seguita con un milione e mezzo di persone, Giulia Salemi sta facendo gavetta per diventare una vera e propria conduttrice. Proprio su Mediaset Play ha aperto le porte del suo Salotto Salemi cerca ospiti che la sappiano sfidare.

Un programma in streaming che si sta rivelando una mossa vincente. Come spiegato durante l’intervista, l’idea è nata durante il primo lockdown a causa della pandemia da Covid-19 nel 2020, durante il quale faceva delle dirette con ospiti parlando di tanti argomenti diversi. Adesso è nato un vero e proprio programma in cui si mescolano i suoi interessi. Sta studiando da conduttrice 2.0, ha dichiarato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Tra le trasmissioni che le piacerebbe condurre c’è un format che mescoli tanti mondi diversi, creando un modo nuovo di comunicare. Un po’ come Salotto Salemi, che è nato con questo obiettivo. Di certo non vuole togliere il posto a nessuno delle conduttrici presenti in tv, ma quando ci sarà il ricambio generazionale vorrà farsi trovare pronta.

Naturalmente non mancano gli attacchi sui social da parte degli haters. Una volta ci stava male, adesso se ne infischia. Su Twitter si diverte, “esce la mia parte più politicamente scorretta”. Talvolta lancia degli hashtag che poi vanno in testa alle tendenze e spariscono per poi tornare dopo. I commenti più divertenti ai programmi televisivi li legge proprio scorrendo la timeline di Twitter.