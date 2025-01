Giulia Salemi: “Come sto e perché torno a lavorare dopo il parto”

Giulia Salemi, neo mamma da dieci giorni, ha parlato via social per la prima volta del piccolo Kian, il figlio avuto con Pierpaolo Pretelli, e di come sta attraversando questo suo particolare momento. Da quando è nato il bimbo, l’influencer italo-persiana si è quasi del tutto eclissata da Instagram. Attraverso un paio di storie ha spiegato i motivi di tale scelta e le sensazioni che sta provando.

“Sono assente perché mi sto godendo ogni secondo al massimo”, ha raccontato l’ex gieffina che, in modo più che comprensibile, ha rallentato la sua attività su Instagram da quando è venuto alla luce il suo primo figlio. Tenendolo tra le braccia, ha poi aggiunto di sentirsi in una sorta di bolla in questi giorni: “Mi fa troppo strano, sono immersa nella mia bolla, sono assente. Non vi sto leggendo perché sono assorbita”.

Salemi ha poi sottolineato che sta vivendo il momento più importante della sua vita, “il più bello, e sono off”. Quindi i ringraziamenti a tutti coloro che le hanno spedito messaggi di vicinanza e sostegno in questo periodo. D’altra parte, che volesse trascorrere tale fase in modo più appartato e più tranquillo lo si è capito quando ha annunciato di essere diventata mamma.

Kian è nato il 10 gennaio, ma la sua venuta alla luce è stata resa nota dai genitori ben sei giorni dopo. Prima di far sapere del parto, Salemi e Pretelli hanno preferito godersi il piccolo senza ‘distrazioni’ social. Una scelta più che saggia. Giulia ha quindi evidenziato: “Io sono immersa nella mia bolla magica, è un momento di cambiamento e transizione della mia vita e mi sto godendo ogni secondo al massimo dando priorità alla vita vera”.

Dall’altro lato l’influencer ha spiegato che presto tornerà al lavoro in quanto non ha intenzione di annullarsi come donna. Ci sono progetti che deve mandare avanti e a cui si deve dedicare: “Presto tornerò con tanti nuovi progetti perché essere mamma non vuol dire annullare il nostro essere donna e i nostri sogni”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: dal GF Vip al piccolo Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati mamma e papà (lui bis avendo già un figlio con la modella Ariadna Romero) lo scorso 10 gennaio. La loro love story è iniziata sotto i riflettori televisivi. L’influencer e lo showman si sono infatti conosciuti al Grande Fratello Vip, tra il novembre 2020 e il febbraio 2021. In pochi avevano scommesso sulla durata della relazione. E invece, una volta concluso il reality show, la coppia è divenuta via via più solida fino a diventare una famiglia con l’arrivo del piccolo Kian.