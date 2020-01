Giulia Salemi, chi è il fidanzato: retroscena sulla neonata relazione

Giulia Salemi, archiviata la love story con Francesco Monte, ha ritrovato l’amore: chi è la nuova fiamma, tutti i retroscena di Spy

Un anno davvero all’insegna delle emozioni per l’ex gieffina: Giulia Salemi ha ritrovato la serenità insieme alla sua nuova fiamma Luigi. La modella italo-persiana ha affrontato un lungo periodo doloroso in seguito alla rottura della relazione con Francesco Monte, ex inquilino ai tempi del Grande Fratello Vip 3. Una storia d’amore davvero intensa, la quale aveva fatto appassionare i loro followers: la scorsa estate la notizia che nessuno si aspettava. Giulia annuncia la fine della sua relazione con Monte, apparendo davvero provata. Dopo svariati mesi, la modella è riuscita a superare il dolore e finalmente ha ritrovato l’amore. Nelle ultime ore, il settimanale Spy, rivela ulteriori dettagli sulla sua nuova fiamma.

Giulia Salemi è nuovamente impegnata: il settimanale Spy racconta tutti i dettagli

La notizia del fidanzamento della Salemi è in circolo da qualche giorno. L’influencer avrebbe trascorso la notte di Capodanno in compagnia di amici e di un ragazzo con cui si è scambiata dolci effusioni. E’ un periodo davvero di rinascita per l’ex gieffina: Giulia sembra aver ritrovato l’amore accanto a Luigi. Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, è originario di Napoli ed è figlio di un petroliere. Il nuovo amore della modella ha provato a conquistare il suo cuore attraverso un corteggiamento davvero d’altri tempi. Dopo svariate telefonate, i due ragazzi avrebbero deciso di incontrarsi per conoscersi meglio. Poi una cena a Milano, il 18 Dicembre, ha cambiato le carte in tavola. La coppia ha iniziato ad uscire insieme sempre più frequentemente, tanto da programmare le vacanze insieme. Spy, infatti, li ha seguiti a Courchewel, in Francia, dove hanno trascorso il periodo natalizio.

Nuovi progetti lavorativi per l’ex gieffina

Non solo la vita amorosa ma anche quella lavorativa va a gonfie vele: la modella ha un seguito enorme sui social e a breve dovrà iniziare un nuovo programma televisivo. Giulia Salemi, infatti, è stata scelta insieme a Tommaso Zorzi, per la conduzione di Play Talk, un nuovo format targato Mediaset, in onda il prossimo 14 Gennaio. Durante il programma si parlerà di tutti i reality presenti attualmente in tv.