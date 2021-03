Giulia Salemi assente sui social: “Problema famigliare”, cosa è successo

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha spiegato ai fan il motivo per cui non ha aggiornato spesso il suo profilo Instagram: sua nonna è stata ricoverata in ospedale

Giulia Salemi non è stata molto presente sui social network negli ultimi giorni. I suoi fan si sono subito preoccupati, alcuni allarmati e hanno temuto fosse successo qualcosa di brutto. Qualcuno ha pensato alla famiglia, ma molto in realtà hanno iniziato a fantasticare sulla storia con Pierpaolo Pretelli. C’è stato infatti chi ha ipotizzato che avessero litigato o che peggio si fossero lasciati. Nulla di tutto questo, tra Giulia e Pierpaolo va tutto bene e la sua assenza dai social non aveva nulla a che fare con la loro storia. Purtroppo è successo qualcosa di più preoccupante, come si può immaginare, ma ora le cose vanno meglio per fortuna.

La Salemi oggi ha ripreso in mano il telefono e ha aggiornato i fan. Quindi ha spiegato di essere consapevole di essere sparita negli ultimi giorni e ha voluto spiegare il motivo per chi la segue con interesse verso la sua persona. Non era tenuta a condividere questa cosa con i follower, ha spiegato, ma ha deciso di intervenire anche per tutte quelle persone che fanno supposizioni sbagliate. Quindi ha tranquillizzato le persone che le vogliono bene e ha spiegato:

“Purtroppo ho avuto un problema famigliare e non sono stata attaccata a Instagram. Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale, quindi nelle ultime 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche famigliari. E non quelle da fandom su Instagram”

La sua testa quindi era altrove, giustamente. Ha avuto altri pensieri per la testa e non aveva modo né voglia di dedicarsi alle battaglie tra fandom che ancora si consumano sui social, nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da quindici giorni. A proposito di Pierpaolo, ha chiarito che non sono necessari tanti like e commenti sui social per dimostrare che stanno bene insieme. Contano i fatti, ha aggiunto. Quindi ha rassicurato tutti: “Per chi avesse dubbi tra me e Pierpaolo di fatti ce ne sono tanti”. Insomma, tutto procede a gonfie vele nella sua storia d’amore.

Poi è tornata a parlare di sua nonna e ha rassicurato tutti: nonna Giulia sta bene ed è tornata a casa, non è più in ospedale. Quindi ha parlato del suo rapporto con nonna Giulia, che è l’unica nonna ancora in vita che ha. Lei le è molto legata, davvero tanto, e lo ha ricordato ai fan ancora una volta. Quindi sapendo che la nonna sta meglio e che ha lasciato l’ospedale, Giulia ha recuperato la serenità per stare su Instagram.