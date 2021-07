Giulia Salemi al settimo cielo: confermata come conduttrice. L’annuncio

By

Futuro in televisione per l’influencer italo-persiana lanciata dal Grande Fratello Vip

Continua il momento magico di Giulia Salemi. La storia d’amore con Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele così come la carriera, divisa tra web, mondo della moda e della tv. L’italo-persiana è molto seguita su Instagram con i suoi quasi due milioni di follower mentre i suoi costumi da bagno vanno a ruba. Ma il futuro di Giulia è pure in tv, come conduttrice.

Un sogno che la Salemi ha da sempre, fin da quando era bambina, e che anno dopo anno sta diventando realtà. Dopo il Grande Fratello Vip Giulietta ha debuttato alla conduzione di Salotto Salemi su Mediaset Extra. Un esperimento riuscito che andrà avanti anche nei prossimi mesi. È stata la diretta interessata ad annunciarlo in un’intervista concessa a Leggo:

“Sono molto soddisfatta, è andata benissimo. Ho unito la mia passione per il make up e quella per la conduzione. Anche l’editore è soddisfatto, sicuramente ci sarà un Salotto Salemi 2”

Dunque Mediaset vuole puntare ancora su Giulia Salemi, tra le giovani presentatrici in circolazione più talentuose. Una grande soddisfazione per la 28enne, che ha sempre creduto nelle sue capacità.

Il futuro di Pierpaolo Pretelli in tv

Anche il futuro di Pierpaolo Pretelli è in tv. Dopo il debutto come Velino a Striscia la notizia e le esperienze a Temptation Island e Uomini e Donne, la carriera del trentenne ha preso una svolta dopo il Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia Pretelli si è messo in mostra con le sue doti di imitatore e cantante.

E così dopo il successo della canzone L’estate più calda – tra le più ascoltate in questo periodo – Pierpaolo Pretelli è pronto a mettersi in gioco a Tale e Quale Show. Il modello è tra i dieci concorrenti della nuova edizione del varietà di Carlo Conti, in partenza a settembre.

Giulia Salemi ha assicurato che nello show di Rai Uno il fidanzato regalerà tante belle emozioni e lascerà sicuramente il segno. Ovviamente l’italo-persiana farà il tifo per Pierpaolo Pretelli, con il quale ha creato un legame solido e importante.

In barba a critiche e malelingue la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a meraviglia: la figlia di Fariba Tehrani ha conosciuto già il piccolo Leonardo, il bambino che l’ex Velino ha avuto dalla modella e attrice cubana Ariadna Romero.