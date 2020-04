Giulia Molino dopo Amici: “La mia vittoria più pura e vera”, il messaggio

Amici 19, Giulia Molino scrive ai fan dopo la finale: il messaggio su Instagram

Giulia Molino non ha vinto Amici 19, ma il pubblico l’ha premiata in ogni televoto aperto. Stamattina la cantante di Va tutto bene ha scritto un lungo messaggio di ringraziamenti per i tantissimi che hanno scelto di sostenerla e che hanno creduto in lei. In allegato ha pubblicato pure gli esiti dei televoti, che sono regolarmente disponibili sul sito Mediaset, e lei è stata sempre la concorrente più votata. Insomma, per il pubblico è come se avesse vinto lei. Nel primo girone è stata votata dal 33%, subito dopo di lei Gaia con il 32,8%. Nel secondo girone, Giulia ha preso il 39,8% dei voti, contro il 34,2% dei voti di Gaia, sempre lei la seconda più votata. Anche nel terzo girone Giulia ha preso più voti di Javier: il 52,1%. Alla fine si è classificata al terzo posto, perché il televoto aveva una valenza del 50% nei primi tre gironi e dunque sono stati Var, giuria e professori e farle perdere posizioni in classifica. Il pubblico ha sempre premiato lei, fin quando è stata in gara, per questo oggi Giulia su Instagram ha ringraziato tutti per il supporto.

Giulia Molino dopo Amici scrive su Instagram: “Avvertito il vostro calore”

Nel suo messaggio su Instagram ha esordito così: “Amici 19, che avventura. Ieri sera si è concluso un grande cammino e, nonostante tutto, sento di aver valicato nel migliore dei modi il mio personale traguardo. ‘Nonostante il tempo passi, Giulia è ancora la stessa’, sì, è davvero così. In questa scuola mi sono messa in discussione, tentando ogni giorno di ricercare la versione migliore di me, senza fermarmi mai. Qui ho pianto, ho gioito, mi sono donata in ogni mia forma, ho semplicemente vissuto”. Dopo questo bilancio di avventura, Giulia è passata ai ringraziamenti: “Il mio ringraziamento più grande va a voi, scugnizzi miei, che fino all’ultimo istante mi avete sostenuta e supportata. Sembrerà banale, ma io, il vostro calore, sono riuscita ad avvertirlo nonostante non poteste essere fisicamente con me in quello studio”.

Finale Amici, Giulia la più votata da casa: “Siete la mia vittoria più pura e vera”

Giulia Molino non ha nascosto la felicità per il sostegno dei fan: “Siete la mia vittoria più bella, la mia vittoria più pura, la più vera. Continuerò, continuerò e continuerò. Finché vi avrò al mio fianco non avrò nulla da temere”. La cantante ha anche scritto qualcosa sul periodo storico che stiamo vivendo, invitando i fan a tenere duro: “E ricordate che, anche se qui fuori c’è tanta paura e tanta confusione, uniti e rispettosi delle regole potremo superare questo difficile momento. […] Restiamo a casa e godiamoci ciò che di bello ci unisce, e cioè la musica”. E ancora, infine: “Grazie scugnizzi, ieri siamo arrivati primi al televoto, questo grazie a voi, vi amo”.