Giulia Elettra Gorietti, rissa sfiorata con la tabaccaia per la mascherina

Giulia Elettra Gorietti furiosa su Instagram. L’attrice lanciata da Tre metri sopra il cielo ha raccontato ai suoi follower l’ultima disavventura che l’ha vista protagonista. Giulia Elettra è stata aggredita in un tabacchino di Roma, la sua città natale. Come spiegato dalla Gorietti, l’interprete ha provato a chiedere alla proprietaria del negozio di indossare la mascherina ma la donna ha reagito male alla richiesta della sua cliente.

Tra le due è nata dunque un’accesa discussione e si è quasi sfiorata la rissa. Giulia Elettra Gorietti ha anche condiviso sul suo account Instagram un breve filmato in cui si vede la tabaccaia che la insulta pesantemente. “Sei una grandissima zo****. Mo te pijo a pizze fino a domani mattina testa di ca***”, afferma la titolare del negozio nella storia condivisa da Giulia Elettra Gorietti.

L’attrice ha poi raccontato la vicenda per filo e per segno:

“Ho messo questo video perché se non la riprendevo continuava ad alzare le mani e poi ho voluto condividerlo per mostrare lo schifo che c’è in giro. Non è possibile che una che è proprietaria di una tabaccheria riceva la gente senza mascherina e alzi le mani con insulti e minacce di morte. Una cosa davvero allucinante, sono senza parole”

Giulia Elettra Gorietti ha inoltre mostrato il messaggio del marito della tabaccaia, che ha definito l’interprete arrogante e maleducata “per aver aggredito la moglie senza alcun motivo”. La Gorietti ci ha però tenuto a precisare che ha solo chiesto alla donna di indossare la mascherina data la pandemia in corso.

Giulia Elettra ha poi ricevuto un messaggio di una ragazza che vive nei pressi della tabaccheria: a quanto pare non sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere. Alla fine la Gorietti ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto.

La vita privata di Giulia Elettra Gorietti

Giulia Elettra Gorietti è tornata da poco a vivere in Italia dopo aver trascorso un anno alle Canarie, più precisamente a Las Palmas de Gran Canaria. L’attrice si è trasferita per amore: dal 2018 è legata al calciatore Pietro Iemmello. L’attaccante ha giocato nella squadra de Las Palmas prima di rientrare a Frosinone. La coppia ha una bambina, Violante, che ha tre anni.

Di recente Giulia Elettra Gorietti è stata al centro della cronaca rosa per via del matrimonio della madre. Nicole ha infatti sposato, dopo diversi anni di fidanzamento l’attore Andrea Roncato. È stata proprio Giulia a far conoscere i due, complice un film dove ha lavorato al fianco di Roncato. La Gorietti ha poi ricoperto il ruolo di damigella d’onore nel corso della cerimonia che è stata trasmessa in diretta a Domenica Live, in collegamento con Barbara d’Urso.