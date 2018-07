Giulia De Lelliss stanca delle critiche sbotta: il messaggio rivolto alle colleghe

Giulia De Lellis di nuovo insieme ad Andrea Damante: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo l’ennesima critica perde la pazienza

Periodo di fuoco questo per Giulia De Lellis che, pur avendo ritrovato la pace con Damante, deve sempre più spesso fare i conti con le continue critiche che le vengono rivolte sui social. Quale sia il motivo di questo astio noi, ovviamente, non possiamo saperlo. Molti, per esempio, pare non abbiano molto digerito il ritorno di fiamma con Andrea (anche se di fatto i diretti interessati non hanno mai detto ufficialmente di essere tornati insieme). I commenti indirizzati alla coppia, infatti, sono tanti e continuano ad aumentare sul profilo di Giulia. Oggi, però, quello che non è andato particolarmente giù all’ex corteggiatrice sembrerebbe essere stato l’atteggiamento di alcune sue colleghe (e non quindi dei suoi follower). Che cosa abbiano fatto o detto di preciso non lo sappiamo ma, una cosa è certa, hanno fatto perdere la pazienza alla De Lellis.

Giulia De Lellis Sbotta sui social: “Mi fa male per voi sapervi piene di invidia”

“Io adoro quando tutti sono felici della propria vita, sentimentale e professionale!” ha esordito oggi Giulia De Lellis su Instagram. “Io se le mie colleghine vanno alla grande sono serena per loro. Mi dispiaccio per chi non c’arriva… per chi non ci riesce o non può” ha poi aggiunto l’ex volto noto di Uomini e Donne. Quest’ultima, alla fine, il suo lungo messaggio lo ha concluso scrivendo: “Mi fa male per voi sapervi piene di invidia o cattiverie. Con una parola marcia e mai una serena nei riguardi di chi non vi ha mai fatto nulla o tolto qualcosa. Vi auguro tanti giorni pieni di meraviglia ma senza invidia perché è magnifico non provare quel sentimento”. L’appello sarà già arrivato a chi doveva arrivare?

Giulia De Lellis presa di mira sul web: il tira e molla con Andrea Damante criticato sui social

A chi si saranno rivolte le parole di Giulia De Lellis? L’ex corteggiatrice, in fondo, ha parlato al plurale… che sia forse il suo un messaggio rivolto a tutto il web? In fondo non è questa la prima volta che Giulia si scaglia contro gli haters che la prendono di mira sui social.