Giulia De Lellis ripensa a UeD e scrive a Maria: “Inquadrata da subito”

Giulia De Lellis torna indietro nel tempo: il video a Uomini e Donne per gli auguri a Maria

Oggi è il compleanno di Maria De Filippi e sui social tutti le stanno dedicando un momento della giornata, ma soprattutto i tantissimi che sono nati nelle sue trasmissioni. Tra questi c’è Giulia De Lellis, che ha fatto gli auguri a Maria in modo davvero speciale. Non si è accontentata di una semplice foto insieme o solo della De Filippi, ma è andata indietro nel tempo e ha ripescato un momento di Uomini e Donne che evidentemente le è rimasto nel cuore. I rapporti tra la redazione e Giulia sono rimasti ottimi, anzi si sono rafforzati nel tempo e continuano a collaborare di tanto in tanto. Proprio perché i rapporti sono cresciuti nel tempo, oggi gli auguri di Giulia a Maria sono speciali e non sono passati inosservati.

Uomini e Donne, gli auguri di Giulia De Lellis a Maria De Filippi: il video e il messaggio

Su Instagram, la De Lellis ha pubblicato un video del lontano 2016 in cui era assorta nei suoi pensieri e Maria la riprende. Nel video non si vede Andrea Damante, ma solo uno scambio di battute tra Giulia e la conduttrice. In quell’occasione, Maria le ha detto che era impunita, mentre lei ha risposto di essere troppo orgogliosa. E nel post di auguri si legge: “Inquadrata per bene da subito. Chi se la ricorda questa?! Tra un rimprovero e l’altro, una discussione, una ca…ata, una risata, un consiglio, forse di più… Il tempo che passa, le cose in continuo cambiamento, ma io che sono sempre io… Quell’impunita lì, un po’ più grande”. Con questa prima parte del messaggio, l’influencer ha riconosciuto che Maria è riuscita a capirla sin da subito. Ma non finisce qui.

Maria De Filippi festeggia il compleanno, le parole di Giulia De Lellis: “Lei è sempre lei”

Nella seconda parte del messaggio di auguri, Giulia ha scritto: “E lei è sempre lei! Alcune cose non possono cambiare poi così tanto… Immensamente grata! Se devo dire grazie a qualcuno, oltre che a me stessa, lo devo dire a lei! Buon compleanno Maria e grazie”. Non sono mancati i ringraziamenti anche a tutta la redazione.