Giulia De Lellis fuori di sé contro alcune colleghe: “Brutto provare invidia”

Giulia De Lellis si lascia andare a un duro sfogo su Instagram, indirizzato a persone di cui preferisce non fare i nomi. Fa solo sapere che sta parlando di alcune donne che fanno parte del mondo dello spettacolo. L’influencer entra nel dettaglio e precisa che queste persone hanno delle vite meravigliose, con famiglie e situazioni serene. Proprio per tale motivo, non capisce perché si interessino così tanto a ciò che lei fa. Sembra di capire che tali donne potrebbero aver preso di mira la De Lellis, criticandola. Infatti, Giulia si chiede che problemi possano avere queste persone nei suoi riguardi. Non c’è un chiaro riferimento, però, in questo suo sfogo. Lei stessa sottolinea la cosa, affermando di non voler fare nomi, perché sarebbe poco elegante.

Inoltre, l’influencer non è solita condividere questo genere di messaggi. “Non mi piace fare polemiche per queste sciocchezze”, nonostante ciò non si trattiene e fa sapere il suo punto di vista:

“Che brutto deve essere provare invidia. Ma poi vi fa diventare così cattive e quindi brutte e allora poi vecchie perché avete già una certa. E visto che avete ansia di diventare vecchie occhio”

Un messaggio abbastanza chiaro quello che condivide Giulietta attraverso questo inaspettato sfogo. A queste persone, infine, consiglia di focalizzarsi sulla propria vita, in quanto fortunate: “Siete delle privilegiate”. La De Lellis parla di cattiveria, invidia e stupidità in questo lungo messaggio rivolto a queste donne che l’avrebbero colpita. Il tutto dovrebbe essere accaduto in queste ultime ore. Giulia rivela che si trovava rilassata in auto con le cuffie. Probabilmente l’influencer è stata messa al corrente di qualcosa che qualcuno avrebbe detto nei suoi riguardi.

Di chi si tratta? Con chi ce l’ha l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Parla di donne che fanno parte del mondo dello spettacolo e aggiunge anche di successo. Poi si corregge facendo presente: “Più o meno, alcune più, altre meno”. Giulia è grata per i valori che le ha tramesso la sua famiglia, facendo presente che “questo orrido sentimento” non le appartiene. Ma lo sfogo continua per la De Lellis, che condivide alcuni screen dei messaggi che le stanno arrivando dai suoi fan. Rispondendo a uno di loro, l’ex fidanzata di Andrea Damante si dice certa del fatto che questi discorsi servano ogni tanto.

“Servono a far sentire le loro coscienze piccole così. Servono a me quando ho 5 minuti liberi della mia vita per sfogarmi ogni tanto di tutte le cattiverie che mi vengono fatte dalle mie colleghe dal giorno zero”

Detto ciò, Giulia ci tiene a precisare che non ruba nulla a nessuno, dunque non comprende questo astio nei suoi confronti. Ora bisogna scoprire se le persone a cui è indirizzato questo messaggio risponderanno oppure no.