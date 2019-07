Giulia De Lellis senza parole, i fan la fanno grossa: “Non vi leggerò per un po’”

Giulia De Lellis news, l’influencer senza parole: ecco cosa è successo

Giulia De Lellis senza parole per ciò che le è successo oggi! Nulla di grave, meglio chiarirlo da subito, ma gli appassionati di serie tv possono comprendere la disperazione di Giulia in questo momento. Qualche ora fa, l’influencer ha postato fra le sue stories di Instagram una scena della terza stagione de La casa di carta. La serie spagnola sta spopolando e gli ultimi otto episodi su Netflix sono stati divorati in pochi giorni dai fan. C’è anche chi, però, non ha avuto tempo di finire la stagione nel giro di pochi giorni e fra questi c’è anche Giulia De Lellis. A che punto è arrivata? Nella scena che ha postato, Nairobi e Palermo sono insieme al governatore e lo stanno conducendo nel caveau per accedere ai documenti segreti custoditi nella Banca di Spagna.

Giulia De Lellis sconvolta: i fan le hanno spoilerato La casa di carta 3!

Non aggiungiamo altro, ma chi ha visto già La casa di carta 3 sa bene che dopo quell’episodio deve ancora venire il bello. Ebbene, se molti di voi, anzi molti di noi, hanno potuto vedere la serie senza spoiler – per i fortunati che ci sono riusciti -, a Giulia è stato raccontato già tutto! Indovinate da chi? Ebbene sì, sono stati proprio i suoi fan! Dopo la sua storia su La casa di carta, infatti, le sono arrivati tantissimi messaggi, che lei purtroppo ha letto. Ed ecco cosa ha detto poco fa: “Mi avete spoilerato tutta La casa di carta. Mi avete detto delle cose, che non dico perché non sono str…a come voi. Non ho parole. Ma dai, ma non vi dico più che serie guarderò. Se poi me le spoilerate tutte, che str…i”.

Giulia De Lellis senza parole: “Non vi leggerò per qualche giorno”

Giulia è rimasta colpita in particolare da alcuni spoiler, che però non ha detto per correttezza verso chi non ha ancora finito la stagione. Ha promesso, però, che ne parlerà almeno con Andrea Iannone, per non sentirsi sola in questa disperazione dopo gli spoiler. Si tutelerà nei prossimi giorni, non leggendo i messaggi dei fan: “Ma io non ho parole. Sono scioccata per quello che ho letto ma anche perché mi avete detto tutto. Mi avete detto tutto! Ma tutto tutto. Ho letto anche un’altra cosa! Ora non apro più direct. […] Non vi leggerò per qualche giorno. Dai basta spoilerarmi le cose”.