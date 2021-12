Giulia De Lellis, rischio chiusura per il suo Love Island: “In bilico”, il rumor

Discovery potrebbe non rinnovare per la seconda stagione il reality dell’estate 2021 con l’influencer alla conduzione

Rischio chiusura per Love Island di Giulia De Lellis. Il programma è andato in onda nell’estate del 2021 prima su Discovery Plus e poi su Real Time, ma a quanto pare i risultati non hanno convinto la produzione. La seconda stagione potrebbe non esserci, dopo la prima che ha visto vincitori Rebeca Di Filippo e Yevhen Wolf. Il reality prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze che vivono dei flirt nella villa in cui abitano. Non è detto che accada, ma è previsto che si formino delle coppie, ecco. La prima stagione era ambientata alle Canarie e il pubblico aveva voce in capitolo, potendo esprimere la propria preferenza sui concorrenti.

Proprio nel momento in cui si dovrebbe cominciare a parlare della seconda stagione di Love Island è spuntato un gossip che parla di una possibile chiusura. A parlare di questa possibilità è stato Giuseppe Candela su Dagospia, riportando delle voci di corridoio. Ebbene, pare che il reality condotto dalla De Lellis non abbia lasciato il segno. Per questo ci si domanda se conviene o meno rinnovarlo per un’altra stagione. Nel gossip si legge inoltre che la decisione sarà presa a gennaio, ma “considerando i costi e i risultati ottenuti sarebbe in bilico”.

Nello scoop si parla anche di una ipotetica o possibile bocciatura per Giulia De Lellis. In questo caso è difficile attribuire a lei la colpa di tutto, però. Chiaramente i risultati del programma sono pesati in base al canale su cui va in onda, ma è difficile parlare di una bocciatura di un conduttore nel momento in cui un reality va prima in onda a pagamento, con tanto di video e notizie che circolano sul Web e sui social.

Magari una bella fetta di colpe andrebbe attribuita al format, anche, ma visto che per Giulia De Lellis era quasi un debutto alla conduzione è chiaro che pesi molto anche su di lei la responsabilità, agli occhi di molti. Tutto è ancora da vedere e nulla è stato ancora scritto: Love Island 2 ci sarà? La certezza arriverà solo nelle prossime settimane, visto che si dovrebbe decidere a gennaio.