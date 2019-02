Giulia De Lellis: retroscena sull’abito indossato alla scelta di Damante

Giulia De Lellis e il vestito della scelta di Andrea Damante: curiosa rivelazione dopo Uomini e Donne

In vista della speciale puntata in prima serata di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha rilasciato un’intervista al nuovo numero del magazine della trasmissione. L’ex corteggiatrice e ormai nota influencer è tornata a parlare della scelta di Andrea Damante. Per e i pochissimi che non lo ricordano, la ragazza di Roma si era presentata in studio con un lungo abito nero che mozzò il fiato a tutto il pubblico e non solo. Dopo così tanto tempo da quella registrazione, la diretta interessata ha deciso di svelare un particolare dettaglio su quel bellissimo vestito. Già nel corso di quella puntata, la De Lellis rivelò che era stata lei stessa a disegnarlo e di averlo commissionato ad una sua sarta di fiducia. Ora, però, viene a galla un’altra speciale curiosità.

Uomini e Donne, l’abito di Giulia alla scelta di Andrea Damante: la De Lellis svela nuovi retroscena

Che Giulia De Lellis sia una grande appassionata di moda è cosa nota ai più ormai. La ragazza di Roma non ha mai nascosto il desiderio di voler divenire stilista. In questi ultimi anni, grazie alla sua grande ambizione e originalità, la dolce ex corteggiatrice è riuscita ad ottenere un enorme successo con le sue linee di bikini e abbigliamento donna. Al magazine di Uomini e Donne, l’ex fidanzata di Andrea Damante rivela altri particolari sull’abito che scelse di indossare proprio il giorno della scelta.

Giulia De Lellis, il vestito di Andrea Damante dopo Uomini e Donne: spunta un particolare dettaglio

All’ormai nota e apprezzatissima rivista, sull’abito da lei disegnato e da lei indossa durante la scelta di Andrea, Giulia rivela: “Mi piace ancora molto. Però non ho mai più indossato quell’abito…” Intanto, per Teresa Langella sta pensando a un qualcosa che metta in risalto le sue bellissime forme per quanto riguardo l’outfit e per il trucco sta studiando un qualcosa che si sposi a meraviglia con il colore della sua carnagione.