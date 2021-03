Giulia De Lellis: “Perché ho tanti follower? Ecco il mio talento più grande”

Giulia De Lellis è tornata in televisione. L’ex fidanzata di Andrea Damante e Andrea Iannone è stata ospite del Maurizio Costanzo Show. Per la 25enne si è trattata della terza ospitata nel giro di pochi anni. Giulietta è stata invitata nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 31 marzo 2021. Puntata dedicata al mondo degli influencer – in studio c’erano anche Tommaso Zorzi e Beatrice Valli – e al ricordo di Buona Domenica, uno dei più grandi successi televisivi di Maurizio Costanzo.

Interrogata dal giornalista Massimo Gramellini Giulia De Lellis ha spiegato qual è il suo talento più grande:

“Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono”

L’editorialista del Corriere della Sera ha poi chiesto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne perché la gente dovrebbe seguire la vita di Giulia De Lellis. Pronta la risposta della giovane:

“Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che partita da un paese piccolissimo, con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, è riuscita ad ottenere tutto quello che desiderava”

A quel punto è intervenuto Tommaso Zorzi che ha così detto la sua sul fenomeno Giulia De Lellis:

“Lei è la versione italiana del sogno americano. È una ragazza rimasta molto umile, molto con i piedi per terra. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono. Questa è la chiave del suo successo. È una ragazzina che porta un sacco di numeri ai brand, fattura un sacco, è a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina. I follower rivedono il sogno in lei”

Giulia De Lellis ha poi appoggiato l’altra ospite, Paola Barale, che ha rimarcato che gli influencer hanno semplicemente sostituito i personaggi televisivi di una volta e che fare l’influencer è un lavoro a tutti gli effetti. “Esatto, solo che noi siamo stati scelti dal popolo”, ha sottolineato la De Lellis. Giulia ha inoltre ribadito che nel mondo del web, così come in ogni altra categoria, c’è molta invidia.