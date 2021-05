Colpo di scena su Instagram. Giorgia Lucini non ha esitato a fare i complimenti a Giulia De Lellis per la sua nuova linea di costumi realizzata per Tezenis, brand di cui è testimonial da qualche tempo. Le due hanno amato lo stesso uomo in passato: l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Nel corso degli anni la Lucini non ha risparmiato frecciatine e stoccate ai Damellis, soprattutto perché il Dama è approdato alla corte di Maria De Filippi poco tempo dopo la rottura con Giorgia.

“Brava Giulietta”, così Giorgia Lucini ha commento l’ultimo post Instagram di Giulia De Lellis, quello in cui l’influencer di Pomezia presenta il suo progetto nel mondo della moda. Parole inaspettate visto che solo un paio d’anni fa la Lucini aveva definito la De Lellis, insieme ad Andrea Damante, una persona disposta a tutto pur di farsi vedere in tv. “Li vedo molto simili. Interessati a farsi vedere, interessati alla tv”, aveva dichiarato, scatenando l’ira dei fan della coppia, tra le più amate di Uomini e Donne.

A distanza di tempo qualcosa è cambiato e forse – complice la rottura definitiva tra Giulia De Lellis e Andrea Damante – Giorgia Lucini non ha potuto fare a meno di notare ed elogiare le qualità dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al momento Giulietta non ha ancora replicato agli apprezzamenti di Giorgia ma tali parole sanciscono, seppur implicitamente, la pace tra le due.

Del resto Giorgia Lucini è andata avanti da tempo e dopo aver sofferto per Andrea Damante, conosciuto a Temptation Island dove ha partecipato con l’ex fidanzato Manfredi Ferlicchia, ha conosciuto il grande amore della sua vita: Federico Loschi. Giorgia e il giocatore di basket hanno messo su famiglia: sono genitori dei piccoli Riccardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

Anche Giulia De Lellis e Andrea Damante sono andati avanti con le proprie vite. La De Lellis fa coppia con Carlo Beretta mentre il deejay di Verona è felice accanto alla giovane attrice Elisa Visari. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene…