Giulia De Lellis opinionista al GF Vip. Signorini: “L’avrei voluta ma…”

Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis opinionista: il retroscena di Alfonso Signorini

A poche settimane dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha rivelato una bella indiscrezione che riguarda Giulia De Lellis. O meglio ha confermato un gossip che ha circolato per giorni sui blog e sui giornali. A quanto pare all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata proposta la poltrona da opinionista dopo la vittoria mancata alla seconda edizione del reality show, nel 2017. Signorini sognava di condurre il programma accanto alla web influencer, come raccontato in un video che potete vedere più in basso, ma poi le cose sono andate diversamente. Il direttore di Chi non ha spiegato il motivo dell’assenza di Giulia ma come si sussurrava tempo fa la De Lellis ha preferito concentrarsi su altro. Del resto è uno dei personaggi del momento e le proposte lavorative fioccano. La 23enne sta scegliendo principalmente offerte nel mondo della moda e del beauty, mettendo da parte la tv che ha lanciato la sua carriera.

Le parole di Alfonso Signorini su Giulia De Lellis

“Giulia De Lellis? Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista perché mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste ma poi le cose sono andate diversamente…”, ha dichiarato Alfonso Signorini. La nuova fidanzata di Andrea Iannone ha preferito declinare l’invito e concentrarsi su altre attività. E alla fine la scelta del nuovo conduttore del Grande Fratello Vip è ricaduta su Wanda Nara e Pupo. Una coppia insolita ma che promette già scintille, tanto che c’è grande attesa per la prima puntata dello show.

Giulia De Lellis e Alfonso Signorini hanno fatto pace

Nonostante gli screzi in diretta – avvenuti proprio al Grande Fratello Vip dopo alcune dichiarazioni della De Lellis sui gay – Giulia e Alfonso Signorini sono riusciti a fare pace e a instaurare un rapporto fatto di stima e cordialità.